财报前瞻: 特斯拉是否有抄底机会？

特斯拉将在1月26日美国市场收盘后发布第四季度的财报结果。这家电动汽车制造商的股价在1月初从9月的高点下滑逾60%，至几乎100美元，为自2016年以来的最低点，但随迅猛后反弹40%。特斯拉电动汽车需求的不确定性和原材料成本的上升是投资者的主要担忧。此前，首席执行官Elon的对股票的抛售也打压了特斯拉的股价。因此，特斯拉的利润率将是投资者衡量该公司增长势头的一个重点。

交付数量创纪录，但利润率下降

特斯拉在第四季度交付了40.5万辆汽车，创下了季度交付量的纪录，即同比增长40%，使全年的汽车交付量达到131万辆。但这个数字没有达到分析师预期的接近43万辆。40%的年度增长也比一年前的71%大幅下降。

不仅是交付数量的放缓，利润率预计也会大大降低。因为中国新冠疫情和严格的疫情控制导致生产中断、需求减弱，特斯拉在中国和美国都采取了激进的促销手段以促进第四季度的销售。在美国特斯拉对在2022年提货Model 3和Model Y的买家提供3,750美元的折扣。巨大的价格折扣以及原材料和物流方面的成本增加，必然会导致其利润率大幅下降。

同时积极的因素为特斯拉计划开始生产备受期待的Cybertruck。但它也面临着供应链困境和宏观环境的挑战。

特斯拉面临的需求和竞争挑战

由于12月以来中国的新冠疫情严重，特斯拉的需求前景可能并不乐观。特斯拉将其在中国的价格折扣延长至中国新年，如果买家在2月28日之前提车，总折扣为1万元人民币（1,500美元）。相比之下，其竞争对手比亚迪公司由于受到中国11月以来新能源汽车补贴减少的影响，已经提高了其电动车价格。因此，特斯拉2023年在其最大的市场上同时面临着竞争和需求的挑战。

在美国，《削减通货膨胀法》可能有助于特斯拉在2023年促进其销售，但电动汽车税收抵免受到收入上限与汽车价格的限制。然而，从2024年开始，折扣金额可以用于预付折扣，这意味着更多的买家可能还在等待时机。

根据FactSet的数据，特斯拉的每股收益将为1.15美元，比一年前增长38%。根据雅虎财经的数据，公司收入估计平均为245.2亿，这个数字也表示同比增长38%，与过去除大流行时期外平均超过50%的增长率相比，有了大幅下降。但考虑到目前39%的市盈率和该行业约为12%的平均市盈率，近40%的年增长还是使股价看起来很便宜。对于长期投资者来说，特斯拉能否保持相对较高的增长是他们做出投资决定的关键因素。

来源：特斯拉

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Elon推特交易对特斯拉股票的影响

来源：特斯拉

根据美国证券交易委员会的文件显示，在11月初出售1,950万股股票后，CEO 埃隆最近一次出售的特斯拉股票为12月12日的2,200万股，价值36亿美元。自4月份首次宣布收购推特以来，埃隆共出售了价值229亿美元的特斯拉股票，以目前的股价计算，约占这家电动车制造商市值的5%。尽管大量出售股票，埃隆仍然拥有价值4.236亿股特斯拉股票，他有购买近2.78亿股的期权，此外，由于2022财政年度的增长，他可能会收到更多的期权。

自4月14日宣布收购推特以来，特斯拉股价已经下跌了约60%，这表明特斯拉股票或已经超卖，而购买社交媒体平台并不是特斯拉股票下跌的主要问题。因此，投资者的担忧不仅来自于CEO 埃隆的分心，也来自于电动车车业务本身。

技术分析

资料来源: 截至1月23日，CMC Markets

特斯拉股价短期内面临136左右的通道阻力，如果看涨突破这一水平，可能会进一步测试50天移动平均线158，然后是200，这是潜在的中期阻力。

特斯拉股价交易量的飙升可能表明，在暴跌之后，跌停板买家正在逢低购入该股。随着RSI也呈上升趋势，上行的动能大于下行动能。

枢轴支持是在1月的低点101附近。如果跌破这一水平，可能会导致特斯拉股价进一步下滑。



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