2月低迷的美股是否会延续到3月？

截至2月28日，美国三大股指在周一反弹，道指脱离了近两个月以来的低位。回顾整个2月，美国股市整体呈现高位盘整状态，但在下旬迅速下跌。不出意外的话，美国股市将在2月收阴并回吐1月的所有涨幅。限制美股上涨的主要原因为美国多项经济数据的强劲表现促使市场预期美联储加息次数的增加或进行更激进的加息措施。

早在一个月前，CME的FED Watch预期美联储3月加息25个基点的概率为84.2%，维持现利率水平不变的概率为15.5%。然而在就业、通胀等数据陆续公布后，截至当前，美联储在3月加息25个基点的概率降低至75.3%，加息50个基点的概率升至24.7%。

来源：CME

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美联储3月的会议在北京时间3月23日，并且将发布最新的点阵图预测。根据此前美联储主席鲍威尔的发言来看，美联储的终端利率水平和维持高利率环境的时间可能比去年12月会议的预期更高更久。这意味着联邦基金利率的峰值区间可能升至5.25%-5.5%，而降息最快可能也要等到2024年的第一季度。在会议之前美联储还可以获得2月的就业报告和通胀数据，若数据仍不能反映经济明显降温，美联储大概率将在会议上继续维持鹰派的基调。

本周在无重大经济数据的披露下，在没有任何基本面利好的情况下，买盘的力量可能较弱，美股的走向可能更多的参考技术面。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（2月28日）

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从日线结构来看，道琼斯仍处于下跌结构中，在2月经历了多次反弹，而反弹高点产生逐渐下移的态势。从成交量来看，道指自10月以来整体呈现逐步的多头放量，意味着买盘力量较强，这种情况持续到了11月底。在进入12月后，整体成交量呈现放缓并出现一定的衰竭，导致了价格自12月以来整体呈现震荡趋势。从今年2月的成交量来看，道指整体呈现缩量阶段并多次出现空头放量。一般情况下，若价格在高位持续缩量横盘，在随后进入下跌调整后，后市可能会出现持续的缩量阴跌行情。

我们从均线指标可看出，均线目前呈现空头排列，在过去的几个交易日价格均处于5日线下方，昨日道指虽在盘中反弹但后劲不足，收盘价仍处于5日线下方，这意味着买盘力量较弱。本周需观察价格能否在去年12月的低点附近形成支撑，若再次跌破意味着顶部区域的形成。

因此，对于3月而言，美股可能将继续保持较弱的趋势并一直持续到月底的美联储利率会议。而在利空出尽后，股市可能在4月迎来一定的反弹修复。



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