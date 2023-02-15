经济火热与鹰派预期的对抗，美股上蹿下跳，黄金持续低迷

美国1月总体CPI涨幅同比下降至6.4%，不及市场预期的6.2%；核心CPI涨幅同比降至5.6%，不及预期的5.5%。

在数据公布后，道指期货盘中多空反复。在美股开盘后道指一度下跌至日低33825，但在后半夜迅速拉升并接近翻阳，但在尾盘小幅跳水，最终收跌0.46%。

通胀下行曲线的放缓促使美联储或将表现的更加鹰派，可能采取比预期时间更久的加息，终端利率水平可能比预期要高，这意味着在5月将利率水平提高至5%-5.25%后可能会出现额外再次加息25个基点（取决于接下来的数据）。从这层逻辑上看，对于股市的中长期走势是利空的。

但通胀数据的走高意味着美国现阶段经济仍然火热，劳动力市场仍然极度紧缺。虽然美国科技行业经历了大幅度的裁员，但其就业比重占美国总体就业较低。而在制造业方面仍然面临职位空缺高的问题，这造成的一个局面就是，底层就业人员薪资仍然保持着稳定的增速（招不到人），促使通胀根深蒂固。经济基本面在1月的回暖也产生了一种预期，即美国经济出现“软着陆”的可能性，这也是近期一直支撑美股的核心逻辑。

自2020年美国开始放水后，利率下行促使分母端下行促使企业估值抬升，使公司股价持续走高。自2022年美联储开始加息周期后，市场开始由分母端向分子端进行过渡。即利率提高造成杀估值，分母端变大，股市的走势将从估值向价值方向演变。而未来分子端可能是持续向下的（企业在高利率环境下的盈利预期将走低）。

自去年11月以来股市的持续走高主要受到外部情绪面的推动，即放缓加息。而到了这个阶段，放缓加息可能已经不能起到对如同去年第四季度一般的对股市的推动作用。现在市场关注的焦点是加息次数，以及美国经济基本面的变化。

从去年年中以来，股市对通胀数据的反应非常之大，股指经常上演超3%的波动，而从今年1月开始，市场对通胀数据的反应没有像去年一般的积极。我们接下来所需要关注的重点则是经济基本面数据（失业率，零售销售，PMI等）。

从失业率方面来看，笔者认为今年的趋势大概率是缓步上行的，这对于股市来说是利空。居民负债表目前相对健康，考虑到货币政策的滞后性，其影响可能在未来两三个月逐步显现出来，并在下半年开始加速（利率到达峰值后）。这会造成消费逐渐走软，近期的消费回暖或受到季节性因素的影响但难以持续。

道琼斯工业指数 DJI —— 4小时图

来源：CMC Markets（2月15日）

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从图形结构上看，道指仍然处于宽幅震荡趋势，反应了经济火热（多头）与鹰派预期（空头）的对抗。考虑到美联储优先抑制通胀的决心，笔者更倾向于价格或出现向下的区间破位。投资者需耐心等待方向的抉择。

现货黄金 XAU/USD —— 1小时图

来源：CMC Markets（2月15日）

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黄金的表现近期持续低迷，主要受美元的持续走强影响。我们在前文提到的现在金融市场面对的两个情况，经济强劲与鹰派政策都对美元起到了利多作用，因此笔者判断美元现阶段或将维持多头反弹趋势，这意味着黄金现阶段可能面临进一步抛售的风险。

从1小时的结构来看，黄金在失守1900后未能成功收复该关口，而在近期又失守了重要的平台支撑1865-1870。并在后续几个交易日持续受阻于该水平。因此，当前的策略以逢高看空为主，第一目标：1830。





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