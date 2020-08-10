上周五公布的美国７月份非农业就业增长数量稍好于市场的预期，录得就业人数增长176万人口, 失业率降至10.2%. 美国就业市场在经济重启后持续显现反弹，美国股市受到积极的就业数据鼓励继续走高。但从货币市场看，投资乐观情绪有所削减，美元出现反弹迹象，商品货币与黄金价格承压下滑。一方面，美国政府新增新冠援助资金计划推行受阻，另一方面中美紧张关系进一步升级，可能将引发近期避险交易情绪升温。除此之外，本周的一些重要经济数据将给出各国在经济重启后，经济复苏的具体情况，为构成长期交易方向的重要因素。

美国经济数据

本周的一些重要美国经济数据主要包括周三的美国7月份的消费者物价指数（CPI）与周五零售数据, 受到美元持续走跌影响，市场预期7月份CPI数据会显现持续反弹，6月份此数据录得增长0.2%，在因疫情封锁后连续三个月萎缩后重返正值。另外，周五的零售数据或继续向好，美国零售业在5月份后呈现大幅反弹态势，由4月份萎缩-17.2%，V型反转至5月份的增长12.4%，6月份数据为增长7.3%，我们或许会看到7月份仍然实现增长，但势头或大大减弱。

中国经济数据

中国的几个重要的经济数据将在本周五公布，包括：工业生产数据，固定资产投资，零售数据于失业率，以上数据均为年度比值。自3月份以后，中国各项数据呈现弹性反弹，固定资产投资预期在本次仍然显示负值区间，但缩水程度明显减少，本次的预期值为下降1.6%，3月份的同样数据为下降24.5%。同时，零售数据预期将在2月份以来首次回到正值区间，3月份数据为下降20.5%。工业生产数据将提升至5%以上，同时预期失业率将下降至5.7%。中国数据将对商品出口国货币与股市有直接的影响。

新西兰央行议息

自5月份经济解封后，新西兰各项经济数据显示经济反弹迅速，二季度就业数据好于市场预期，失业率降至4%，但由于寻业人数在封锁期间大大减少，数据真实情况可能受到影响，加之政府补助将在三季度中止，预期失业率将在下半年走升。本次央行决议虽然不预期将进一步下调利率至0或者负值区间，但可能对量化宽松的规模与到期时限有所调整，以支持新西兰经济。纽币在本周或有大幅走弱的可能。

澳大利亚7月份就业数据

同样在经济重启后，澳大利亚6月份就业人数显现大幅增长，录得21.08万新增就业岗位，但受到二次疫情反弹影响，7月份数据将预期大幅放缓，失业率可能会继续上升至接近8%的水平。澳元做为典型的商品货币可能受到风险因素打压，在本周有技术回落的可能。

技术分析

CMC Markets美元指数 – 日线图

日线图中看，美元指数出现明显的技术筑底形态-底部止跌锤+阳柱，并且其突破下行趋势线，意味着本次下跌行情的结束。近期的进一步反弹目标看保利加通道中轨与61.80%回荡线左右位置，具体的价格在1000整数关口附近。随即震荡指标同样呈现底部反弹行情，尤其是Stoch 在超卖区域出现金叉向上的潜在“买涨”信号。但基本面决定的大趋势下跌行情仍然没有完全改变。近期的反弹可能时短期行情。近期下方支持重点看上周低点990附近。

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