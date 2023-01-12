2023年的第一份美国通胀报告能否给市场带来“惊喜”？

1月12日 北京时间21：30，美国劳工统计局将发布2022年12月的通胀数据。市场预期12月总体CPI增速将同比进一步下滑至6.5%，前值为7.1%，环比增速下降0.1%。预计剔除掉能源和食品的核心CPI增速将同比下滑至5.7%，前值为6%，环比增速小幅上升0.1%至0.3%。

在汽车市场方面。高盛预计12月新车价格将下降0.5%，这反映了汽车经销商促销激励措施的大幅连续增加。预计12月二手车价格将下降1.6%。去年12月二手车拍卖价格净下降，这表明CPI指标本月可能进一步下降。

在机票方面。在12月，较低的燃油价格可能继续给机票价格带来下行压力，航空公司团队的实时机票价格指标有所下降。高盛预计12月的报告中机票价格将回落2%，11月为下跌3%。

在住房方面，高盛预计住房通胀将以较慢的环比速度运行（12月预测为+0.67%，11月为+0.77%，业主等价租金通胀预测为+ 0.64%，11月为+0.68%）。基于网络的衡量新租户租金增长替代指标在12月同比下降0.5%，预计新租户租金的下降将抵消持续租户租赁租金对市场价格的持续追赶。

高盛预计未来几个月核心CPI月度平均通胀率将维持在0.3%-0.4%，然后在2023年第二季度小幅下降至0.2%左右。核心CPI将在2023年12月下降至3.0%，2024年12月为2.6%。预计2023年的经济下行更多地是由商品类别的持续而不是服务类别推动的，即商品价格的持续走低为通胀下行的主要因素。

在通胀数据公布之前的几个交易日，美股表现出连续上涨的趋势，主要受上周的就业报告中薪资增速的放缓以及预期本周通胀进一步大幅放缓的推动。根据CME的FED Watch显示，美联储将在2月的会议上加息25个基点的概率升至77.2%，加息50个基点的概率升至22.8%。美联储的多位官员在近期的公开发言中均表明，加息50或25个基点都是可能的，将遵循数据的指引。

来源：CME

自去年以来，由于通胀数据对美联储政策的指引起到了关键作用，导致其公布后使美股均呈现超2%以上的波动范围，道指频繁出现超过1000点的波动，本周或引发同样的现象。在上个月公布的11月的通胀数据后，即使数据出现超预期的回落，美国股指均出现大幅度高开随后低走的表现。今晚需要提防的风险在于，数据回落不及预期的情形。由于股市在数据公布前出现了通胀下降的利好走势，若数据不及预期，或引发市场对2月加息50个基点的计价导致市场承压。

标普500指数 SPX500 —— 日线图（1月12日）

来源：CMC Markets

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标普500指数在突破3900后企稳上行，下一个关键的阻力在趋势线的压力4000点附近。需关注该位置能否进行突破。



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