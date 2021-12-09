美股三大股指结束三连阳，风险资产下跌，通胀数据公布在即，投资者谨慎观望

周四，美国三大股指停止上涨势头，标普500指数跌0.63%，报4669.63点；道指跌0.01%，报35746.34点；纳斯达克指数跌1.38%，报16156.49点。

大型科技股悉数下跌，苹果跌0.29%，微软跌0.56%，谷歌A跌0.45%，亚马逊跌1.13%，Meta跌0.22%，英伟达跌4.2%，奈飞跌2.75%。

新能源汽车大幅下挫，特斯拉跌6.05%，Rivian跌5.5%，蔚来汽车跌2.79%，小鹏汽车跌3.65%，理想汽车跌1.58%。

中概股普遍下跌，人人网暴跌53.4%，爱奇艺跌8.97%，滴滴跌4.3%，微博跌3.5%，网易跌2.37%，哔哩哔哩跌1.77%，腾讯ADR跌1.38%，阿里巴巴跌0.95%，百度跌0.16%，京东涨1.63%。

美、布两油结束反弹趋势，美国WTI原油跌2.62%，报70.99美元/桶；布伦特原油跌2.6%，报74.58美元/桶。

现货黄金弱势下跌0.46，报1775.51美元/盎司；现货白银大幅下挫，跌破22整数关口，最终收跌21.97美元/盎司。

市场静待美国周五CPI数据，美股恐出现剧烈波动

北京时间晚间21：30（澳东时间周六凌晨00：30）将公布美国11月未季调CPI年率，市场预期11月的CPI年率为6.8%，美国在供应链短缺的问题下通胀水平将达到近40年来的最高水平，这也印证了美联储鲍威尔主席放弃通胀暂时论的说法是正确的。

而在此背景之下，风险厌恶情绪将持续攀升，投资者的获利了结情绪较重，美国10年期国债收益率在亚盘中下破1.52%，并在欧盘时段失守1.5%。美盘时段跌幅扩大，盘中最大跌幅约5个基点。美债收益率的下跌反映出的是美债价格的上涨，这也体现出了避险情绪的提升。再次背景下，美股可能会继续承压，纳斯达克指数也在16400附近出现了阶段性的顶部，在美联储利率会议之前，纳斯达克指数会进入一个震荡整理阶段，下方的支撑可参考15550-15700的区间。



纳斯达克指数 NDX ——日线图图片来源：CMC Markets标普500指数在4700上方受到了明显的压力，整体趋势仍处于上行通道中，因此投资者可关注下方的支撑4550附近，此处为上行通道下轨支撑位，预计该位置将出现波段低点。标普500指数 SPX500 ——日线图图片来源：CMC Markets

澳元兑美元到达第一目标区域，关注此处是否可形成破位

本周我们一直预期澳元在0.7将出现强有力的反弹，目前的趋势已经走出了本周的预期。并且到达了第一目标区域0.7170，价格最高曾到达0.7186。但随后价格出现向下回落，因此暂时不能判断此处形成了有效的突破。

截至目前时段，澳元兑美元在亚盘时段处于反弹行情，因此价格有二次挑战压力的迹象。若能二次形成上破该压力区域，反弹趋势有望进一步延续。

值得注意的是，今晚美国的CPI数据或将成为商品货币反弹的绊脚石，如若通胀持续攀升，这将为美联储在下周议息会议上提供加速缩债的指引。美元由此将受到提振，这也会使澳元兑美元受到一定的压力。因此，澳美或将在此区域出现回落风险，下方的支撑参考0.7090-0.71附近。

澳元兑美元 AUDUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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