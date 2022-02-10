通胀又“炸”了！美股的反弹是否已经告一段落？黄金再次上演激烈多空双杀，季节性强势期可能将结束。

美国1月的CPI通胀超预期同比增长7.5%，续刷40年新高。核心CPI同比上涨6%也创近40年来新高。

10年期美债收益率跳涨突破2%，美股盘中迅速转跌。由于爆表的通胀使市场对美联储3月加息50个基点的预期概率大幅提高，对利率最为敏感的纳斯达克指数重挫逾2%。标普500指数跌超1%，道指跌0.7%。

黄金盘中上演多空双杀，在数据公布后，黄金急挫15美金，最低跌至1821.76美元/盎司。随后迅速拉升，盘中最高冲至1841.99美元/盎司。但好景不长，随后一路高位回落，最终收于1826.84美元/盎司。

美股的超跌修复或已结束

自今年1月中旬开始，由于美联储的强鹰姿态使美股连连重挫，并在1月的议息会议上将恐慌推至高潮，年内5次加息的市场预期使纳斯达克指数单月最大跌幅达到17%。

随着由消息引起的恐慌情绪的退却，美股经历了连续的反弹，纳斯达克指数自低点13719.43一路反弹至15000上方，最高至15277.78点，符合我们之前在1月底的预期。对于当时的下跌，是因为消化美联储将在年底前进行加息5次的预期，以及地缘政治带来的冲突，这是极端情况，而市场的抛售显得有些过度。但我们仍旧预计今年加息5次的概率不大，因此在当时市场具有短期的反弹修复需求。有兴趣的朋友可参考：“黑色”一月即将落幕，饱经风霜的市场后市作何期待？

但我们在当时一直强调的是，美股的反弹属于超跌修复，因此属于短期现象。因为政策的大环境使美股在现阶段已经不具备强势的反转条件。从月线级别来看，纳斯达克指数在MACD指标中出现了明显了顶部背离迹象。纳斯达克指数在跌破长达1年半的上升趋势线后，在近几日的反弹中未能重返趋势线上方，而随着两次失守15000点，短期多头情绪将受到打击，因此或二次回落至14000附近。

纳斯达克指数 NDAQ —— 月线图

图片来源：CMC Markets

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美股是否会节节败退？

从目前来看，3月的议息会议前还会发布一次2月的通胀数据。美股的承压受到市场押注美联储将在3月进行加息50bp的影响。因此2月的通胀数据将显得格外重要，如若没有出现超预期的表现，市场对于美联储3月加息50bp的预期将减弱，届时将会给美股带来一定的支撑，趋势上将维持震荡形势。

但如若通胀继续超预期表现，俄乌冲突进一步升级。恐慌情绪将使美股面临进一步抛售。

黄金的昨日”V“反或是多头最后的挣扎

自1月31号以来，黄金自1785附近一路反弹高歌猛进。这个点位也是我们在1月27号提到过的关键支撑，有兴趣的朋友可参考：恐慌蔓延，鲍威尔鹰击长空重创市场，后市还有机会？助推黄金上行的关键因素有以下几点：第一，中国春节带动了刺激了对黄金的大幅度需求；第二，地缘政治背景下的避险情绪；第三，美元指数的高位回落。

昨日黄金在通胀数据公布后出现了惊险的多空双杀行情，在冲高至1841.99后迅速回落，多头动能受美元和美债收益率的强势表现失去动能。我们对于黄金在今年的观点屡次强调过，不具备走出强势牛市行情的基本面。投资者可参考：年末总结：贵金属或将在2022年受到更多挑战。

从图形的结构而言，黄金仍没有进行方向上的确立，因此仍处于震荡行情中。而现有的价格区域属于震荡的高位，因此短期仍有回落风险，思路上仍以震荡策略为主。稳健的投资者可等待区间破位的右侧布局。上方压力：1855。下方支撑：1765。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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