一周展望：美国3月CPI，美联储3月货币政策会议纪要，中国3月贸易数据，美银行股财报季

本周重要经济事件和数据

美联储3月货币政策会议纪要 —— 周三

美联储在3月将利率提高 25 个基点至 4.75% - 5%。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上发表了鸽派言论，他表示“一些额外的政策紧缩可能是适当的”。 这标志着他在 2 月份采取的立场有所软化，当时他表示“持续加息将是适当的”。虽然鲍威尔的言论可能是紧缩周期即将结束的信号，但他也表示不考虑今年降息。 通过观察美联储的点阵图得知，利率峰值与去年12月的预测并无差别，但也显示降息不太可能即将到来。

美联储 3 月会议纪要可能会揭示政策制定暂停加息的选择的考虑程度。但暂停可能暗示美联储对银行业的动荡深感担忧，从而对市场产生利空风险。但它们也可能重申美联储让数据指导其决策的承诺。

美国3月CPI —— 周三

自去年 6 月达到 9.1% 的峰值以来，美国的通胀率一直在稳步下降。 由于通胀降至 2021 年 10 月以来的最低水平，消费者价格指数在截至 2 月份的一年中上涨了 6%，低于 1 月份的 6.4%。然而，事实证明，核心CPI（不包括食品和能源）的增长在一定程度上持续存在。 最近几个月，核心CPI在截至 2 月的一年中停滞约 5.5%，远高于 2021 年的水平。

消费者价格增长放缓令人鼓舞。 尽管如此，在美国经济的某些领域，通胀仍然居高不下。 市场预期核心 CPI 可能在 3 月份回升至 5.6%，并且在上周五的非农就业报告中，失业率在3月下降至3.5%，低于市场预期的3.6%，劳动力市场仍然强劲。这可能对希望美联储可能在 5 月份的下一次会议上维持利率不变的投资者造成打击。

中国3月贸易数据 —— 周四

来自中国的最新采购经理人指数 (PMI) 表明，随着中国经济在农历新年后回升并继续从 疫情封锁中复苏，3 月份服务业活动有所回升。 3 月份官方服务业PMI从 2 月份的 56.3 升至 58.2，达到 2011 年以来的最高水平。

中国的贸易平衡在 2022 年最后两个月急剧放缓之后在 1 月和 2 月有所改善，当时疫情封锁限制了经济活动。 尽管 2023 年的进出口数据（按美元计）以负数拉开序幕，但数据好于预期水平。 1-2 月出口同比下降 6.8%，而进口同比下降 10.2%。

根据新闻报道，3 月份的贸易数据可能会显示电动汽车销量出现反弹，这表明一些消费者的消费意愿在电动车市场降价，补贴延长和经济重新开放的背景下回升， 这种趋势可能有助于在短期内提振经济。 预计 3 月份出口同比下降 缩窄至7.3%，而进口预计下降 6.9%。

摩根大通第一季度财报

本季度对美国银行业来说是一个艰难的季度。 摩根大通在 1 月份公布其第四季度业绩时，尽管年底表现强劲，但该行对美国经济前景持谨慎态度。 营收超过 355.7 亿美元，而利润为每股 35.7 美元，即 110 亿美元。投资银行业务和 FICC 以及销售交易业务分别为 13.9 亿美元和 37.4 亿美元，低于预期，而股票业务也为 19.3 亿美元，低于预期的 19.8 亿美元。 更高的利率帮助净利息收入提高了 48%，达到 203 亿美元，这也是实际收入和利润增长的地方。

更高的利率似乎是以美国银行系统其他地方为代价的。 在今年余下的时间里，这种影响可能会继续显现。 由于经济前景恶化导致信贷成本增至 23 亿美元，摩根大通拨出 14 亿美元的准备金，该行表示他们有温和衰退的基线假设。 鉴于最近发生的事件，这些担忧只会进一步加剧。

本届美国银行业财报季的主要焦点将是近期动荡对该行业利润的影响程度，不仅体现在贷款需求的影响方面，还体现在存款流入方面。 很多 SVB 的客户在倒闭后将资金转移到摩根大通和其他美国银行。

花旗银行第一季度财报

由于 3 月份美国银行业的动荡，花旗集团的股价跌至去年 10 月份的低点。 与其竞争对手摩根大通一样，花旗集团可能会报告存款流入激增，因为美国客户将资金转向规模更大、更安全的美国银行。

股价在过去几周经历了温和反弹，但涨幅有限。 当该银行在发布第四季度财报时，它通过对前景面临的各种风险发出警告来回应同行。 第四季度的收入超出预期，达到 180 亿美元，增长 6%，尽管利润为每股 1.16 美元，低于预期的每股 1.30 美元，比一年前下降 21%。，但FICC 好于预期，为 31.6 亿美元，但这被股票交易收入的急剧下降所掩盖，股票交易收入从第三季度回落 22% 至 7.89 亿美元。 投资银行业务也令人失望，为 6.45 亿美元，同比下降 58%。 与同行一样，花旗集团又增加了 6.4 亿美元的准备金，因为该银行在本季度计入了 11.8 亿美元的贷款损失。

富国银行第一季度财报

富国银行是美国总资产第四大银行，由于最近美国银行业的动荡，存款流入也可能增加。 作为一家更加专注于国内的银行，富国银行的股价在近期动荡的背景下跌幅大于同行，跌至两年低点后出现反弹。

早在 1 月份，该银行披露了令人失望的第四季度业绩，但由于围绕诉讼和监管问题的各种遗留问题，一些人预计这是在预期之内的。 第四季度收入不足 196.6 亿美元，而该银行在本季度亏损 33 亿美元。 除去这一因素，利润为每股 0.67 美元，即 28.6 亿美元。 净利息收入稳健，比上一季度增长 11%，比去年同期增长 45%，达到 134 亿美元。 由于更高的利率和更具挑战性的房地产市场，房屋贷款是该银行的核心业务之一，减少了 57%。

就前景而言，随着拖欠率小幅走高，注销金额上升至 5.25 亿美元，人们对消费信贷感到担忧。 该公司在额外拨备方面总共增加了 9.57 亿美元。 运营成本也上升至 162 亿美元。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国3月新增社会融资规模

中国3月M1、M2货币供应同比

中国3月新增人民币贷款

周二：中国3月CPI、PPI



周三：美国3月CPI

美联储3月货币政策会议纪要

加拿大央行利率决议

周四：澳大利亚3月失业率

中国3月进出口

美国3月PPI



周五：美国3月零售销售

美国3月进出口价格指数

美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

摩根大通、花旗、富国银行财报





本周重要产品关注

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（4月10日）

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4小时结构美元指数仍处于下跌结构中，但在上周五美国公布3月的就业报告后，由于失业率超预期走低，劳动力市场仍比预期的更加强劲，促使美元指数反弹。本周的CPI数据显示核心CPI有上行可能，反映当前经济基本面仍然稳固，这意味着美联储5月加息25个基点的概率较大，或支撑美元指数出现底部反弹。

关注趋势线阻力102，若形成向上突破或支撑美元指数进一步走高。

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（4月10日）

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纳指自3月以来受人工智能概念的爆火以及降息预期的回升一直延续上涨趋势，在过去的一周在13000附近盘整。考虑到强劲的劳动力市场以及CPI可能的反弹或支持美联储5月加息25个基点，并浇灭年内降息的可能。并且AI概念近期涨幅过大或存在一定的修正。这些因素叠加或促使纳指出现一定的调整，下方目标：12000。



美国金融精选行业指数ETF（XLF） —— 日线图

来源：CMC Markets（4月10日）

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该银行ETF主要持有标普500指数的大市值金融股，区域银行股票比重很低（0.18）。3月受银行业波动，该ETF跌至去年10月以来的低点，但目前仍维持在30上方。本周的银行股财报的表现或较差。但考虑到近期的下跌以充分对银行业动荡和较差的业绩进行计价，在业绩发布后可能出现利空兑现，并且进一步的加息或支撑股价。因此，在当前价位可能仍存在一定的反弹空间，持续至4月底或5月初。



澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（4月10日）

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澳元兑美元在上周一触及关键阻力0.678后受阻回落，从趋势上看处于下跌行情中的旗形整理。自澳联储暂停加息发表偏鸽言论后，澳元的表现相较于其他货币例如英镑、欧元较弱。MACD指标在0轴下方有形成二次死叉迹象。因此，澳元兑美元在跌破旗形整理区间后或存在进一步下跌的可能性。



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