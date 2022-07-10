一周展望：美国6月CPI、新西兰、加拿大央行利率决议、中国二季度GDP

上 周回顾

美国6月季调后非农就业人口录得37.2万人，高于市场预期的26.8万人，前值为39万人。失业率录得3.6%，与前值持平。6月时薪环比增长0.3%，符合市场预期，前值为0.4%。6月就业参与率录得62.2%，低于前值的62.4%，前值为62.3%。

美国民调显示，美国总统拜登工作支持率跌破30%，降至有史以来最低水平。

安倍枪击案嫌疑人供认，原袭击目标为宗教团体干部，但认为无法做到，于是袭击前日本首相安倍晋三。

欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行应该在7月加息50个基点，寻求在9月前累计加息125个基点。

美国三大股指周五收涨，纳指涨0.32%，报12129.72点；标普500指数涨0.16%，报3902.57点；道指涨0.009%，报31374.74点。

欧股方面，欧洲斯托克50涨0.08%，报3495.3点；德国DAX40涨0.92%，报12971.87点；英国富时100平收，报7188.25点；法国CAC40跌0.15%，报6012.81点。

亚太方面，富时中国A50小幅收涨0.04%，报14810.5点；恒生指数跌1.09%，报21728.9点；澳洲200指数跌0.1%，报6702.5点。

美元指数周五冲高回落，收跌0.2%，报106.7。澳元兑美元涨0.26%，报0.6856。欧元兑美元涨0.26%，报1.0186；英镑兑美元涨0.09%，报1.2033。

现货黄金小幅收涨0.16%，报1743.01美元/盎司。现货白银涨0.45%，报19.31美元/盎司。

国际两油周五收涨，美国WTI原油涨2.51%，报105.77美元/桶；布伦特原油涨2.77%，报109.3美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美国6月CPI —— 周三

周三北京时间20：30，美国劳工统计局将发布6月通胀数据，市场预期6月CPI同比上涨8.8%，前值为8.6%，预期环比上涨1.1%，前值为1%。6月核心CPI预期同比上涨5.7%，前值为6%，预期环比上涨0.6%，与前值持平。

从能源价格来看，截至7月8日，受国际油价下跌的影响，全美的平均汽油价格为$4.721，比一个月前的价格低23美分。国际天然气价格6月下跌超30%。市场预期6月通胀数据不降反升或因6月出行高峰期带来的需求爆发，预计在需求释放后将迎来回落，美联储在7月的进一步加息将抑制需求。因此，通胀或已进入触顶阶段。

若通胀数据续创新高，将进一步强化美联储在7月会议加息75bps的预期。这意味着在上周经历反弹的美股或在本周面临承压的局面。

新西兰央行利率决议 —— 周二

周三北京时间10：00，新西兰央行将公布利率决议，市场预期本次会议新西兰央行将加息50bps，将基准利率上调至2.5%。这将是新西兰央行自2021年10月以来的连续第六次加息，也是自今年4月以来的第三次加息50bps。新西兰今年一季度的通胀水平录得30多年来的新高6.9%，这使央行继续维持鹰派预期，力求将通胀目标控制在1-3%的区间。

加拿大央行利率决议—— 周三

周四北京时间22：00，加拿大央行将公布利率决议，市场预期此次会议将加息75bps，将基准利率上调至2.25%。这或将是加拿大央行今年首次加息75bps。上周五的加拿大6月的就业报告显示，平均时薪同比录得5.2%，继续维持加速上涨态势，失业率连续4个月下降至4.9%，而通胀率目前处于7.7%，这使加拿大央行有理由在本周的会议上加大加息力度。

中国第二季度GDP —— 周五

周五，中国将公布第二季度GDP数据，由于中国4-5月进行了自2020年2月以来最大规模的疫情封控，导致经济行动停摆。市场预期第二季度GDP同比增长1%，前值为4.8%。预期环比下降2.3%，前值为1.3%。近期中国局部多个地区仍有疫情反复风险，世界银行和经合组织下调2022年GDP增长预期至4.3%

美国零售销售数据——周五

周五北京时间20：30将公布美国6月零售销售数据，市场预期环比增长0.8%，较前值-0.3%有明显修复。5月零售数据录得5个月的首次负增长主要由于汽车销售的大幅度下滑，随着6月能源价格的下降，汽车销售出现回暖，6月美国汽车销量环比增长2.6%，达到1300万辆。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国6月M2货币供应年率

中国6月社会融资规模

周二：欧佩克月度原油报告

周三：美国6月CPI

新西兰联储利率决议

英国5月GDP

加拿大央行利率决议

EIA、IEA月度原油报告

周四：澳大利亚6月季调后失业率

美国6月PPI

美联储经济状况褐皮书

周五：中国第二季度GDP

美国6月零售销售月率

美国6月工业产出月率

美国7月密歇根大学消费者信心指数

美国总统拜登出访沙特

本周重要产品关注

黄金兑美元 XAU/USD—— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金兑美元 XAU/USD ——４小时图

图片来源：CMC Markets

黄金上周在跌破日线级别上升趋势线支撑1800后，继续迎来破位下跌，并再次跌破今年1月低点1780。目前价格在1740附近盘整。均线系统呈现空头排列，当前趋势以空头为主。在7月加息落地前金价或难有起色，预计价格或进一步承压下行。4小时MACD出现底部金叉，短期内价格或有空头修复。当前策略以逢高看空为主，上方阻力：1780。下方目标价：1675-1680。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

纳指上周呈现强势反弹趋势，录得4日连阳，但整体价格仍处于下行通道中，暂未出现有效突破，需观察价格能否突破60日均线的压制。均线系统暂未出现明显的多头排列，投资者仍需保持耐心观察。由于本周将公布CPI数据，市场普遍预期6月CPI将续刷记录。若数据出现符合或超预期的表现，将强化美联储7月加息75bps的预期，美股仍将承压，但预计价格持续运行于11000之上。本周预计维持震荡趋势，策略以逢低看多为主。

美元兑加拿大元 USD/CAD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美元兑加元目前仍运行于震荡上行通道中，但在1.3面临强压力。MACD指标有再次形成死叉迹象，指标背离明显。本周加拿大央行若进行加息75bps的行动，将对加元起到较大提振，因此美加本周倾向于高位回落。下方目标：1.26。

澳元兑美元 AUD/USD—— 日线图

图片来源：CMC Markets

澳元兑美元在震荡下行下轨（图中黄线）0.676附近受到较强支撑，MACD指标有底部背离迹象，RSI指标有重回多头区间之势，预计该位置将面临反弹之势，但由于本周在美国通胀数据的影响下，美联储加息75bps的预期增强将使美元偏强。因此反弹空间有限。上方的重要压力在0.7。若价格不能突破该位置，或维持低位震荡趋势。若成功突破0.7并企稳，下一目标关注0.727。

美国WTI原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源：CMC Markets

WTI原油上周四、五迎来底部反弹，倾向于短期的空头修复，趋势上以震荡下行为主。上方面临趋势线（图中黄线）和布林带中轨压力，价格为110。本周拜登访问沙特或商讨原油增产计划，经济下行引发的需求担忧难以支撑油价的多头。因此，策略上以逢高看空为主。



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