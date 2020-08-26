本周人民币对美元再度走强，周三人民币兑美元中间价为6.9079，刷新1月23日以来最高。自5月份高点7.2至今，人民币兑美元汇率升值达4%。基本面上看，人民币对美元仍然有继续升值的空间。人民币走坚主要有两个方面的支撑，第一是美元持续走软，第二是中国经济自疫情受控后复苏迅速。

美元走软的趋势在之前的评论中已经多次提及过，主要是由于美联储为抵御新冠疫情对美国经济的撞击而实现大规模货币宽松政策，目前各主要发达国家的基准利率都接近于0水平，有些国家有可能将利率下调到负值以刺激资金流动性。这就倒至了人民币的借贷利率高于目前绝大部分的美元非美元货币，也是为何人民币对美元走坚的根本因素。

美元对人民币贬值的经济方面因素也很显而易见，中国是最早有效控制住新冠疫情的国家，自3月份以后，各项经济数据显示持续反弹态势，经济活动恢复迅速。在全球制造业与出口的经济数据来看，中国经济反弹恢复程度超过其他国家。中资企业今年的净利增长可能为6%，但相比之下全球企业可能在同期将萎缩20%。而美国目前的新冠疫情仍然没有得到有效控制，11月份美国大选临近，都为打压美元走跌的情绪面因素。

另外，昨日中美双方经贸会谈进展顺利，讨论了中国大幅增加采购美国餐品的问题，中美紧张关系得到缓和。加之，新冠疫苗的乐观预期鼓励风险投资意愿继续走高，鼓励资金流入人民币资产，继续推涨人民币对美元走升。

中国股市强势反弹为带动人民币走高的另一个因素。自3月份低点以来，中国上证指数涨幅达26%，而中国股市的反弹不仅是靠央行的调控措施支持，更主要的实实在在的经济反弹活动支持 。另外，一些美国上市的中国大公司包括阿里巴巴与百度今年均返回香港与内地市场IPO，阿里巴巴旗下金融的蚂蚁集团申请香港与伤害两地上市，预筹资300亿美元，提振中国股市人气。

本年度人民币对美元将有进一步升值的空间，本周五重点关注美联储主席鲍威尔在杰克森.霍尔的讲话，届时将有未来美国货币政策的导向出现。

技术分析

美元/离岸人民币-日线图

日线中看美元/离岸人民币双顶形态明显浮现，周内的潜在支持将在38.2%回荡线左右6.84附近，如果突破则有望继续下探 50%回荡线左右位置6.72-6.73的空间。从各随机震荡指标看，其下行的动能仍然很大，有望继续下行趋势。

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