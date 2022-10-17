一周展望：中国第三季度GDP，10月LPR；欧洲、英国9月CPI；特斯拉、高盛三季度业绩

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

中国第三季度GDP、9月社会零售总额、规模以上工业增长—— 周二

因中国华东地区二季度陷入疫情封锁，GDP同比增长0.4%，比第一季度的4.8%有所下降。

自第三季度以来，随着封控的逐步放宽，月度经济数据有所改善。8月社会零售额反弹，同比增长5.4%，为12个月以来最强劲的增长，主要是由于城市重新开放后压抑的需求释放。随着工业生产在7月和8月也有所回升，本季度经济增长有可能加快。市场预期第三季度中国GDP同比增长3.5%。

市场预期9月份零售销售同比增长3.2%，第三季度将有所改善。与此同时，8月工业生产同比增长4.2%，高于7月的3.8%，市场预期9月将同比增长4.9%。

中国10月LPR利率—— 周四

中国人民银行将于北京时间周四公布1年期和5年期贷款市场报价利率，市场预期9月LPR利率将与8月持平，即1年期LPR为3.65%，5年期为4.3%。随着8月央行对LPR的下调，社会融资规模在9月超预期改善，信贷需求得以修复。而人民币在8月后加速贬值，在美联储在11月可能进一步加速加息的背景下，中国人民央行按兵不动是合理的，这也为后续下调利率预留足够的空间。

欧元区9月CPI —— 周三

市场预期欧元区9月份的通胀数据会更加糟糕，预期同比增长10%，首次达到两位数，因为企业面临将价格上涨转嫁给消费者的压力。

几个月以来，CPI和PPI之间存在巨大的不匹配。现在看来，总体CPI数据正在加速增长。根据初步数据，核心CPI也有所增长，市场预期9月份将达到4.8%，高于8月份的4.3%。

若数据符合预期，欧洲央行在10月27日的利率会议上面临再次加息75个基点的压力。

英国9月CPI —— 周三

由于汽油价格下跌，英国8月的总体CPI从7月份的10.1%下降至9.9%。然而，总体通胀率的下降掩盖了一个事实，即食品价格继续上涨，从7月份的12.7%上升到8月份的13.1%，因为牛奶、鸡蛋和黄油等主食的价格都上涨了20%以上。

8月份核心CPI同比增长6.3%，高于7月份的6.2%。由于能源价格已经有所稳定，核心CPI的上涨是英国银行的主要担忧之一。在短期内，银行可能会在利率方面变得更加激进，然而，新政府的财政计划使得央行下个月大幅度加息的任务更加困难。

影响央行决策的另一个因素是工资增长。从6月到8月，包括奖金在内的平均总薪酬每年增长6%。这意味着，在扣除通货膨胀因素后，实际工资总额同比下降2.4%。利率的急剧上升可能加剧借款人的偿债压力。

高盛、特斯拉、宁德时代三季报

周一 —— 美国银行（盘前）

周二 —— 高盛（盘前）、奈飞（盘后）

周三 —— 特斯拉（盘后）、宝洁（盘前）、IBM（盘后）

周五 —— 宁德时代 、长城汽车

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国10月纽约联储制造业指数

美国银行Q3财报

周二：新西兰三季度CPI

中国三季度GDP

中国9月社会消费品零售总额

中国9月规模以上工业增加值

澳联储货币政策会议纪要

奈飞、高盛Q3财报

周三：英国9月CPI

欧元区9月CPI

加拿大9月CPI

特斯拉、IBM、宝洁Q3财报

周四：澳大利亚9月失业率

美联储公布经济状况褐皮书

中国1年期、5年期LPR

周五：欧盟领导人会议

日本9月CPI

宁德时代、长城汽车Q3财报

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

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上周因美国9月核心CPI超预期走高，促使美股在周四呈现放量下跌，但随后收阳。然而周五再度高开低走。由于市场预期美联储11月加息75个基点预期升温，当前市场情绪仍较谨慎，当前或呈现震荡磨底行情。

4小时级别呈现震荡下跌趋势，价格有二次下探底部概率，当前关注前低11431附近。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

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WTI原油上周整体呈现回落行情，符合预期走势。美国可能采取一定程度的反制措施限制油价，本周可能继续承压下行，第一目标参考80，若跌破该水平价格或进一步下探76。

特斯拉TSLA —— 周线图

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特斯拉上周继续收阴，为连续第四周收阴，股价较2021年11月高点已跌超50%。本周将公布特斯拉第三季度业绩，从目前来看，股价暂无任何企稳迹象，价格若失守200可能进一步下探180附近，随后或面临技术面的修复。

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图

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英镑兑美元在上周五收阴并跌回下行通道的下方，在未返回通道中以空头思路为主。美元现阶段仍处在强势地位，因此英镑有二次下行探底的风险。短期支撑参考1.1。

摩根大通 JPM —— 日线图

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摩根大通于上周五公布三季度业绩，营收与每股收益均高于市场预期，股价高开。但由于市场预期在四季度投行业务可能面临进一步缩水的背景下，股价高开低走。从趋势上看，价格在下行通道中的上轨承压，因此后市或面临进一步回落的风险，第一支撑参考100。



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