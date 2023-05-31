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5月官方制造业与非制造业PMI低于预期，AH股表现弱势

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 May 2023, 16:00

国家统计局公布的5 月份制造业 PMI 从 4 月份的 49.2 降至48.8，低于预期的49.5。非制造业PMI从4月的56.4降至54.5，低于预期的55.2。

数据显示显示 5 月制造业活动收缩。 在五个主要分类指数中，生产指数跌幅最大（-0.6% ），从50.2下降到49.6，新订单指数从48.8下降到48.3，就业指数从48.8下降到48.4。 供应商的交货时间指数从 4 月份的 50.3 微升至 5 月份的 50.5，表明供应商交货速度加快。 国家统计局评论说，5 月份 PMI 读数下降与需求不足有关（尤其是化纤、非金属矿产品和黑色金属加工行业）。


 
来源：国家统计局

5 月份官方非制造业 PMI（包括服务业和建筑业）放缓至 54.5，4 月为 56.4，发展水平仍然稳健但低于市场预期，表明建筑业和服务业继续复苏，但增速开始放缓。 服务业采购经理人指数放缓至 53.8，4 月为 55.1。 调查显示，5月份航空、船舶和公路运输服务、电信等服务业PMI均在60以上，房地产业PMI低于50。 5 月份建筑业 PMI 放缓至 58.2，4 月份为 63.9，但仍处于高位。 国家统计局指出，建筑企业对建筑业前景持乐观态度。


 来源：国家统计局


 
来源：国家统计局

 

由于数据的弱势表现，上证指数上午时段表现疲软，中字头国企、电力设备、半导体资金呈现明显净流出。从目前大盘的图形结构上看，指数在3200附近展开争夺，但形态上跌破了此前的支撑3220，价格承压于5日均线之下。成交量上自5月上旬中字头银行带领大盘放量拉升后，后劲明显不足，指数呈现缩量下跌，市场当前的买盘意愿较低。配合较弱的经济复苏预期，现阶段大盘恐维持较弱表现。


 
上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（5月31日）

港股今日表现仍旧弱势，目前日线呈现六连下跌的状况，价格始终延5日均线下跌。形态上处于下跌中的第3浪。盘面上，石油、内房、中概股普遍下跌，成交量呈现缩量形态。暂时价格难言底。投资者可等待两种情形判断可能出现的阶段性底部：1，低位出现放量探底回升则意味着买盘，2，指数连续缩量，在低位盘整止跌。若出现这些情况可能意味着出现4浪修复。


 
恒生指数 HSI  —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（5月31日）


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