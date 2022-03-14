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俄乌战争对全球供应链格局的影响

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Mar 2022, 21:30

管全球从俄罗斯和乌克兰的进口总量相对温和，但许多国家的商品依赖于该地区，尤其是欧元区国家。2021年，能源是欧盟从俄罗斯进口最多的产品，占该地区总进口量的62%，相当于990亿欧元。欧盟40%的天然气需求依赖俄罗斯，使其成为欧盟最大的天然气供应商。然而，俄罗斯与乌克兰的战争加剧了人们对供应中断的担忧。由于疫情已经扰乱了全球供应链，俄乌战争所带来的新供应冲击将对全球经济造成三大风险。

 

能源供应方面的风险

俄罗斯石油和天然气出口的中断构成了重大风险。几家石油巨头（BP、壳牌、意大利埃尼集团和挪威Equinor）已经宣布停购俄罗斯石油。由于制裁和西方媒体的谴责，许多买家暂停了对俄罗斯原油的购买。随着美国和英国对俄罗斯石油和天然气实施禁令，俄罗斯可能会禁止能源出口，石油出口进一步中断的风险也在增加。布伦特(Brent)原油与俄罗斯乌拉尔(Urals)原油之间的长期价差，以及俄罗斯港口油轮运输量的减少，已经显示出市场对俄罗斯石油的厌恶情绪，并导致有效供应减少。高盛的大宗商品策略师预计，这种干扰将导致布伦特原油价格在未来几个月上涨至135美元/桶，这可能会使全球总体通胀率上升0.5个百分点，全球增长率下降0.4个百分点。

欧洲一直想减少对俄罗斯天然气的依赖，欧盟曾定下在2050年实现碳中和的目标，减少对天然气使用量。虽然欧洲今年的目标是将俄罗斯天然气进口量减少三分之二，但高盛的大宗商品策略师估计，市场认为俄罗斯对欧洲天然气完全中断供应的概率为30%。在这种情景下，天然气削减将使欧元区经济增长率降低2.2个百分点。2022年欧元区GDP增长将受到1.0个百分点的冲击，这是一个巨大的冲击，因为俄罗斯天然气占其迄今为止总能源供应的约8%。

 

对金属行业的制裁会对汽车行业造成严重影响。

俄罗斯和乌克兰在钯（19%）、铂（13%）和镍（14%）以及铝（6%）等金属的全球出口中占有很大份额。所有地区的汽车生产商都依赖该地区的钯和铂。高盛的大宗商品分析师表示，仅钯出口的停止就可能导致全球汽车生产在两年内受到10%的打击。俄罗斯是电池用镍的第三大生产国，对供应可能中断和金融因素的担忧上周将价格推高了90%，达到历史最高水平。在此等背景下，特斯拉美国官网已经上调了所有车型的售价。最后，由于欧洲的库存已经处于1994年以来的最低水平，进一步的中断可能会促使铝和铜库存完全耗尽。

据高盛的股票分析师调查显示，来自俄罗斯和乌克兰的汽车零部件进口已经下降，一些欧洲汽车制造商已经减产。停止从乌克兰进口线束设备导致德国大众和宝马工厂减产。持续的中断可能会使工厂3月份的月度汽车产量减少近6万辆（约占其月度产量的25%）。此外，现代（Hyundai）和雷诺（Renault）等在俄罗斯设有装配厂的汽车生产商已经停止了本地生产，减少了全球汽车供应。

运输成本的急剧上升

几家主要货运公司暂停了进出俄罗斯的货物运输，并冻结了它们在乌克兰的业务。全球三大航空公司（MSC、马士基和法国达飞海运集团）已经一周多没有在该地区订舱，其他航运公司也在效仿。船只被困在黑海，这可能会减少包括谷物和化肥在内的非制裁出口产品的供应，对依赖此类货运的欧洲和中东欧国家产生更大的潜在影响。 重新安排俄罗斯和乌克兰周边的贸易路线需要时间，并导致更高的运输成本。

相比之下，高盛认为半导体行业的风险迄今相对有限，尽管主要半导体生产商约20%的氖气进口自俄罗斯和乌克兰。但生产商已经建立了战略库存，可能能够进一步多样化氖气的来源，并替代其他材料(因为氖气在半导体投入中所占的份额很小，而且还在不断减少)。然而，如果战争持续时间过长，库存被耗尽的风险会更大。

高盛将2022年的全球增长预测从战争前的4.3%下调至3.4%，并将2022年的年终全球通胀预测从战争前的5.5%上调至7.0%。额外的供应链中断对增长构成进一步的下行风险，对通胀构成上行风险。

 


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