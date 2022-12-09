日本央行或正在朝更灵活的货币政策方向演变，日元反弹还会持续多久？

自今年秋季以来，有迹象表明，日本央行正在改变其货币政策的信息。其一系列信息变化的起点是9月22日货币政策会议后，日本央行行长黑田东彦在新闻发布会上的评论。黑田东彦当时指出，日本经济仍处于新冠疫情后的恢复期，因此工资和通货膨胀的良性循环还需要2-3年时间。他随后表示，将维持前瞻指引，因此，预计在此期间不会加息(前瞻指引假设短期和长期政策利率将保持在当前或更低水平)。



该言论导致日元进一步走软，这引发了日本财务省24年来首次进行外汇干预。

可能是为了回应政府的这种反应，黑田东彦很快就完全收回了他在9月新闻发布会上的评论，表示由于前瞻性指导与疫情有关，这并不一定意味着它将在2-3年的漫长时期内保持下去。此外，包括黑田东彦在内的政策委员会成员自那以来的言论表明，他们在表达更广泛观点方面的灵活性比过去更大。

11月2日，黑田东彦行长在众议院财政金融事务委员会的声明表示：“对日本央行来说，一个选择是在实现2%的价格目标时软化立场。”

11月14日，黑田东彦在名古屋市演讲后的新闻发布会中表示：“需要评估工资趋势是否会导致以可持续和稳定的方式实现通胀目标，不仅要根据总体工资数字，还要根据这些数字背后的机制。用具体的工资数字作为货币政策目标确实不合适。”

从他的言论中可以看出，日本央行行长黑田东彦已经软化了他之前反复强调的立场，即要稳定实现通胀目标，至少需要工资增长3%。

12月2日，政策委员会成员野口旭在秋田市演讲后的新闻发布会中表示：“即使通胀还没有达到2%，如果我们能确定未来通胀率将超过2%，日本央行在那个阶段改变货币政策也就不足为奇了。”

12月2日，政策委员会成员田村直树在接受朝日新闻采访中表示：“在适当的时候，日本央行应重新审视其货币政策，包括其政策框架和通胀目标。不应以2%的通胀目标为假设起点，还应考虑2%目标的可行性。例如，为什么目标不应该是1.8%？我认为一个不那么死板、更灵活的目标会很好。”

距离日本央行开始史无前例的宽松政策已经过去了近10年。在此期间，股价有所上涨，日元升值也有所调整。然而，在过去的一段时间并没有实现稳定在2%的通胀目标。出于这个原因，对通胀目标进行政策审查，包括采取更灵活方法的可能性，可能将是有意义的。

然而，日本央行可能在2023年也不会释放明确的加息信号。日本央行担心全球经济将在2023年陷入放缓并可能衰退，其对仍处于疫情恢复阶段的日本经济可能产生负面影响。虽然当前日本通胀已经触及3.7%，自今年4月以来始终维持在2%以上并保持上升态势，但这主要是由于原材料价格上涨导致的输入性通胀。日本央行可能需要在2023年进一步观察，在全球经济降温的背景下，通胀能否经受住考验，而不是像在2014-2015年一样昙花一现。

日本总体CPI同比来源：TradingEconomics

此外，即使3%的工资增长目标具有一定的灵活性，但日本央行仍将认为足够高的工资增长对于稳定实现通胀目标至关重要，可能需要增长稳定在2%以上。从目前来看，日本人均工资的增长自今年7月以来未形成明显上升趋势。在此背景下，即使在日本央行新领导层过渡之后，日本央行在2023年开始明确加息将具有挑战性。

日本人均工资增长同比来源：TradingEconomics

日本央行可能会调整前瞻性指引或扩大10年期日本国债收益率的可容忍区间，即放松收益率曲线控制（YCC）。考虑到指导意见与疫情形势密切相关，以及中小企业应对疫情影响的融资支持计划将于3月底到期，前者面临的障碍将小得多。目前的前瞻指引显示，日本央行预计短期和长期政策利率将保持在目前或更低水平，但日本央行可能将在2023年的某个时候删除“或更低水平”的措辞。

在日本财务省干预外汇和美联储放缓加息预期的双重作用下，美元兑日元自10月高点151.94持续回落。现阶段4小时级别形成下跌趋势，MACD指标出现背离。价格或再次下探12月2日低点133.6附近。

美元兑日元 USD/JPY —— 4小时图来源：CMC Markets（12月9日）

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