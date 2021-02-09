周二金融市场行情相对冷清，但美国股市三大股指仍然保持上行趋势，道指与标普指数均小幅走升，纳指上扬0.3%。科技板块占主要权重的纳斯达克指数续创历史新高。其中，社交媒体板块被炒高，科技公司中推特股价领涨，单日涨幅达3.35%，至60.17美元。脸书集团股价上行1.33%，至270.04美元。

财政刺激计划与新冠疫苗的普及继续提升风险投资偏好

情绪面上，投资者仍然对美国1.9万亿美元的财政刺激计划与新冠疫苗推广将推动经济反弹加速存有乐观预期。美国总统拜登与同财务部长耶伦会见大企业包括摩根大通、沃尔玛与GAP的总裁进行新增新冠援助资金计划的磋商。同时，自新冠疫苗逐步运于使用后，美国新冠受染人数持续下降，给经济加速重启带来更大希望。

美元重返跌势，欧元与英镑大幅反弹

美元对一篮子主要货币连续三个交易日下行，美元指数下跌0.56%，至90.43。非美元货币对美元汇率普涨，欧元与英镑表现更为强劲。欧元兑美元、英镑兑美元汇率均上扬超过0.5%，尤其英镑表现强劲，镑美汇率突破1.38，为2018年4月份以来最高。英国央行在上周将基准利率保持在0.1%低位不变，表示英国经济将在下半年有更积极的好转，并没有放出任何实行负利率的信号。目前英国接受新冠疫苗的人数达17%。

英镑/美元-日线图

英镑受多重因素鼓励强势上行，技术形态上突破了近期的关键阻力位置1.3750，潜在打开进一步的上行空间。其有望继续上行通道走势，进一步的潜在多头目标在1.3975附近（斐波那契延展线61.80%）。日内的现在首要支持价格在昨日低点1.3720附近。

比特币继续创新高，尝试突破47000关口

特斯拉汽车周一宣布其购入了15亿美元的比特币，并且计划将接受比特币付款，刺激其在周一大涨17%，周二比特币继续保持上行动能，续创记录高位，突破47000关口，涨幅达5.4%。此前，PayPal 也加大对比特币的购买，并同样计划允许比特币支付。一些投资机构已经比特币纳入其投资组合的一部分，奠定了此加密货币真正做为投资资产的基础。

油市续涨，创13个月高位

国际原油市场继续上涨势头，美国原油期货价格升创13个月高位，因美国石油生产预计将难以短时间内恢复到新冠疫情前的水平，同时，利比亚产量收紧对石油供给面产生影响。 美国西德克萨斯原油期货价格上行0.42%，至58.38美元。布伦特原油价格上涨0.71%，至61.20 美元。对经济前景恢复的乐观预期，催生能源价格一路上行，为推动油价的情绪面因素。

（有关比特币与原油的技术走势请见昨日视频技术解析）



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