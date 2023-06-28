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杰富瑞上调巴克莱银行股价12个月目标价至320便士

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CMC Markets

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28 Jun 2023, 17:10

巴克莱银行股价今年表现疲软。截至 6 月 27日收盘于146.36 便士，巴克莱银行的股价自年初以来已下跌超过 8%， 这使得该银行落后于劳埃德银行 5% 的跌幅和汇丰银行22% 的涨幅。

股东们表达了他们对巴克莱股价的负面感受。 在 5 月份的一次激烈的年度股东大会上，巴克莱集团主席Nigel Higgins为心怀不满的股东对该行股价表现不佳进行了辩护，称提高资本回报和实行避免代价高昂的错误的政策将改善业绩。

现在，该银行已经聘请了一家顶级战略公司来审查如何扭转该股的命运，这使得杰富瑞的分析师预测该银行准备回报股东。

 

巴克莱计划发放 100 亿英镑赠品以提振股价


杰富瑞分析师表示，巴克莱银行已聘请波士顿咨询公司(Boston Consulting Group) 就如何扭转低迷的股价进行战略评估。 然而分析师预测，回购是提振股价的最佳选择，到 2025 年底，该银行可能会以股息和回购的形式向股东发放超过 100 亿英镑。

“巴克莱管理层似乎不得不解决股价疲软的问题。 做到这一点的最佳方法是通过低于账面价值的大规模回购，”杰弗里斯表示。

杰富瑞本月将巴克莱银行的目标价从300 便士上调至 320 便士，是周二收盘价的近两倍。 更广泛地说，巴克莱银行的 12 个月目标价中值为 240 便士。

然而，巴克莱银行的股价也并非一片悲观。 过去三个月业绩有所改善，股价上涨 8.4%。 4 月 27 日发布的第一季度业绩广受好评，提振了股东情绪。 今年前三个月税前利润跃升 16%，达到 26 亿英镑。 集团收入增长 11%，达到 72 亿英镑。

然而，由于其美国信用卡业务的拖欠预期在上升，不良贷款拨备从 1.41 亿英镑上升至 5.24 亿英镑。

尽管利润大幅增长，巴克莱银行仍维持全年指引不变，全年有形股本回报率目标为 10%。

 

巴克莱银行扩大亚洲业务


据彭博社报道，巴克莱银行正在加强其在亚洲的贸易融资业务，以增加收入。 过去三年，巴克莱银行融资业务在该地区的收入增长了一倍多。 需求来自寻求跨境结构性产品的对冲基金和私人客户。

巴克莱银行此前曾减少在亚洲市场的业务，并于 2016 年关闭了该地区的 7 个办事处。现在，这家英国银行正在扩大其业务，以满足亚洲的机构和企业客户的需求。 该银行已在澳大利亚、印度和台湾地区进行了投资，并于去年7月在这些地区设立了子公司。

减少对其交易业务或英国零售市场的依赖可能有助于巴克莱股价上涨。 其竞争对手汇丰银行受益于对亚洲的关注，其近一半的客户账户都位于亚洲。

 

荷兰房地产公司与巴克莱银行的法律纠纷或拖累利润


荷兰房地产公司对巴克莱银行提起的诉讼可能会拖累利润，该诉讼可能会于明年在英国高等法院审理。


2012年，当时名为Vestia的荷兰房地产公司因购买的利率衍生品合约变坏而处于崩溃的边缘。 Vestia声称巴克莱银行向中介机构支付了 156 万欧元的佣金，然后后者将一半资金转回给 Vestia 财务主管Marcel de Vries。目前Vestia 正在寻求 2.79 亿欧元的损失赔偿。


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