澳大利亚1月失业率超预期反弹至3.7%

澳大利亚1 月份总就业人数下降 1.15万人，低于预期的增长2万人。 前一个月的就业人数也下调了 至下降1.46万人。 从构成上看，1 月份的下降是由全职就业收缩导致的（下降4.33万人），这大大抵消了兼职就业的反弹 (增长3.18万人)。

与就业下降一致，失业率上至 3.7%，高于预期的3.5%。 当月参与率也下降了至 66.5%。

澳洲统计局（ABS） 强调，工作转换的季节性波动是 1 月份调查结果的重要驱动因素。 特别是，在原始（非季节性调整）条件下，许多人在 12 月至 1 月的假期期间换工作。 因此，计划在 1 月之后开始工作的人要么被记录为失业，要么在 1 月份不在劳动力中。 这导致失业工人的数量被高估，低估了相对于基本趋势的劳动力规模。 虽然这是正常的季节性模式，但新冠疫情后劳动力流动性的增加已经导致这一人群出现非季节性增长。 ABS 指出，与 疫情前的 1 月平均水平相比，2023 年 1 月失业的未来工人比往常多了约 1.1万 人，等待开始工作但在此期间未加入劳动力市场的人多了约 7.9万人。

工作时间环比下降 2.1%，在 10 月份异常大幅飙升后继续下降。 除了上面讨论的异常大量的工作转换带来的不利因素外，当月休假的工人数量异常多（约 43%，而正常情况下约为 41%），这也拖累了工作时间。这可能反映了工人用完了疫情封锁期间累积的休假。

从地区来看，维州是下行的主要驱动力，就业人数下降 2.65万人，失业率上升至 4.0%。 其他主要州的失业率基本保持不变。这可能是因为维州在疫情期间经历了最长的封锁，并可能推动工作转换动态出现异常的 COVID 后波动。

与近期表现强劲的欧美股市相比，澳洲200指数自2月以来出现连续下跌趋势。目前需观察12月1日的前高支撑7360附近，若支撑有效价格或再次拐头向上反弹。若失守该区域价格或进一步下探至7130。从指标上看，MACD指标再次形成死叉背离。

澳洲200指数 —— 日线图（2月16日）

来源：CMC Markets

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