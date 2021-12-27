年末总结：非美货币止跌反弹，2022年能否摆脱熊市？

澳元兑美元汇率在2021年曾经到达过0.80的水平，但由于美元的走强，自2月之后澳美的汇率一直处于下跌之中，年内低点触及0.70附近。从目前来看，价格在0.70附近止跌，出现了一定程度的反弹。这也是因为美元指数在触及年内高点97后回落，目前处于震荡趋势之中。那么澳美是否已经见底？

澳联储主席曾表示，预计在2022年将无法满足加息条件，对于货币政策有三个选项，第一，减码从明年2月开始逐渐减少，至5月结束；第二，减码在5月重新评估，第三，在2月停止债券购买。这三个选项的决定因素在于澳洲的经济数据表现。QE结束时间对加息没有影响。

因此，澳联储整体可以被认作为鸽派，结合加息的节奏来看，美联储势必会早于澳联储加息，因此整体美元在明年会维持对澳元强势的地位。现阶段的反弹，仅仅是美元的利多已经被消化，多头在等待加息指引。因此，澳美的反弹为暂时的。

日线级别来看，澳美整体仍处于大级别的下降趋势中，不构成反转形态，本轮反转的目标价格可参考0.7370 – 0.74区域。

澳元兑美元 AUDUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

欧洲方面，欧洲央行目前仍没有加息的时间表，虽然欧洲通胀高企，但欧洲央行行长拉加德认为通胀是暂时的，不宜将欧洲与美国做比较，通胀将在2022年放缓。并且Omicron在欧洲的大面积爆发，部分国家重新进入封锁，因此预计央行对加息的态度将更加谨慎。欧洲央行行长拉加德此前表示，不太可能在2022年加息。因此欧元兑美元仍不具备反转条件，预计明年将维持弱势行情。

与其他的非美货币相比，欧元兑美元的反弹力度整体较弱，一直处在底部盘整区域，目前并没有突破上方平台之势，从日线的结构来看，欧元兑美元如若能成功向上突破底部平台，将有可能到达1.14。该位置承压于日线级别的下降趋势线，预计欧元兑美元将在此处承压。

澳元兑美元 EURUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

英国方面，在面对高通胀压力下，英国央行也在本月加息15个基点，英镑也录得了超200个点的反弹。市场对于英国央行在明年进一步加息的预期提振了英镑。与其他央行相比，英国央行在货币政策上表现的更加鹰派和主动，但英国激增的Omicron病例给国内经济环境带来的隐患，美联储的加息预期以及在脱欧方面与法国在捕鱼许可证上的争议，都会限制英镑兑美元的走势，因此，在明年英镑兑美元或将维持相对震荡的局势。但整体表现或优于其他非美货币，例如对欧元表现强势地位，欧元兑英镑价格将持续走弱。

在周线级别英镑在1.32一线成功筑底，但整体仍处于下降的趋势中，因此暂时不构成反转形态，上方的第一目标区域可参考1.36，第二目标位为1.3660附近，该位置为下降趋势线的压力处，预计该位置英镑将承压。

英镑兑美元 GBPUSD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

欧元兑英镑在处于震荡趋势，在前文已经提到，英国央行整体货币政策为鹰派，而欧洲央行始终处于鸽派基调，因此英镑在明年将整体强于欧元，欧元兑英镑将持续下挫。周线级别欧元兑英镑处于震荡下跌趋势，投资者可进行持续跟踪，下方的关键支撑处为0.83。如若该支撑被跌破，欧元兑英镑或将继续承压下挫。

欧元兑英镑 EURGBP —— 周线图

图片来源：CMC Markets



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