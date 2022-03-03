地缘冲突发酵，商品价格飙升，澳元成为最大赢家

随着过去两周俄乌冲突的不断升级，世界各国展开了对俄的制裁。美元在过去的两周持续上涨，触及98整数关口，这是自2020年6月以来首次。

澳元一枝独秀

面对美元的强势，澳元在一众非美货币中脱颖而出，在0.71附近获得强势支撑后持续上行，目前价格已经来到0.73上方。澳元的强势主要来源于全球大宗商品的全线上涨，芝加哥小麦期货价格续刷14年来新高。铁矿石价格自去年11月以来持续回暖，已经收复自去年7月以来一半的跌幅。国际油价纷纷大涨，布伦特原油期货价格触及120关口；伦铝、镍续创历史新高。

铁矿石主连

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澳元兑美元目前已经向上突破了自去年12月以来的底部震荡区域，成功突破0.727这一关键的价格水平。从目前形势来看，地缘政治仍处于紧张关系，大宗商品仍处于强势期，现阶段澳元仍处于强势期。上方的目标价位可参考0.755。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

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但投资者仍需警惕情绪降温后的回撤风险，俄乌之间的第三次谈判将在下周展开，任何有关缓和的进展将影响大宗商品价格，而澳元也会受到一定影响。

美联储的加息将在3月17日进行，因此美元在现阶段也将处于强势期，而在最新的澳联储3月议息会议上，澳联储重申在实际通胀持续控制在2%-3%的目标范围内之前，不会提高现金利率。虽然通胀增速快于预期，但不确定通胀的回升会持续多久。乌克兰战争也是新的不确定因素。目前市场降低了澳联储5月加息的押注，但仍预计会在未来6个月内加息2次，大部分经济学家认为会在8月首次加息。

其他货币惨遭下挫

美元的强势让其他非美货币苦不堪言，受影响最深的当属欧元，冲突的升级使欧洲与俄罗斯的能源贸易关系受到严重影响，经济前景蒙上阴影，面对突如其来的不确定性，使欧洲央行对于加息的计划保持谨慎，多重利空下，欧元兑美元的汇率触及1.1010。

欧元兑美元 EUR/USD —— 周线图

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英镑整体强于欧元，英镑自2月的议息会议上进行了缩表，这使英镑在2月20日之前持续处于震荡走强的情形。但好景不长，随着俄乌战事的发生，英镑回吐了2月所有的涨幅。面对不确定风险，英国央行的官员言论开始谨慎，英国央行行长贝利也发表偏鸽派的言论，表示未来几个月应“适度”加息，英国央行委员桑德斯声称，“可能”需要进一步“适度”紧缩，英国央行货币政策委员会成员Tenreyro表示，只需要“少量收紧政策”。交易员也纷纷将英国央行加息的幅度进行降低，将加息时间节点延后。在强美元的情形下，如若英国央行不能在3月的议息会议上继续放鹰，英镑或将继续承压。

4小时级别上，英镑目前在1.3270形成局部的双底结构，目前价格处于1.327 – 1.344的震荡区间中，投资者可根据该区间进行跟踪处理。

英镑兑美元 GBP/USD —— 4小时图

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