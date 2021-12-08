今日市场展望：风险事件即将来临，原油反弹或将到达阶段性高点，澳纽突破平台底部，黄金弱势震荡谨防回落风险

美国WTI原油自12月2日低点一路强势反弹，截至12月9日高点73.70，反弹幅度已达17.1%，原油的反弹符合利空释放完毕后的对于行情的修复。但投资者仍需要警惕明日美国的CPI数据，对于此次CPI数据市场预期可能会达到40年来的高点，因此风险情绪可能受到一定程度的打压，原油的多头投资者可能会出现提前偷跑的迹象。

原油需防止美国CPI数据带来的二次回落风险，澳纽大概率将持续上涨，黄金可能二次回落

美国WTI原油目前可参考的上方目标价位为75.45。此处为先前的高位的支撑处，也是斐波那契回调78.6%。如若该水平位不能突破，油价或将二次回落，形成震荡行情。

美国原油 Crude Oil WTI ——日线图

图片来源：CMC Markets

澳纽或将到达上方第一目标1.06

澳元兑纽币在经历了一个多月的底部整理后，在1.03上方形成底部区域，因此行情反转概率较大。澳大利亚在近期的利率会议上也表明了对于经济的乐观看法，随着澳大利亚将在本月中开放边境，澳洲经济将呈现快速复苏，这也对澳元进行提振。

目前澳元兑纽币已经突破短期的上方第一阻力1.05，因此行情将有继续延续只势。多周期均线在经历了黏合后呈现出金叉的多头排列。MACD指标也出现明显的多头信号，因此投资者可关注上方的第一目标1.06，如若这个位置可以突破并企稳，行情将有概率进一步向上延续。



澳元兑纽元 AUDNZD —— 日线图图片来源：CMC Markets

黄金弱势震荡，谨防二次回落风险

黄金在1760止跌企稳后，目前呈现出震荡上行的趋势之中，但价格仍运行于之前的上升趋势线下方。而价格在到达趋势线压力位1793后，上升动能开始减弱，价格重回60日均线下方。近期风险情绪的回暖也使黄金的避险属性黯然失色。

并且，明日美国的CPI数据仍然是施压于黄金的风险事件，若通胀数据超预期，美联储的发言将继续维持鹰派，市场对于下周会议将加速缩债的预期会走强，这也将对黄金价格进行打压。

从图形结构来看，黄金在4小时图承压于下降趋势压力，因此对于黄金的多头而言，突破1800才能被视为稳定的多头信号。



现货黄金XAUUSD——4小时图图片来源：CMC Markets



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