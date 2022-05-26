今日市场展望：澳元兑人民币蓄势待攻，澳纽大级别反转机遇，纳指关注12000

自5月17日以来，澳元兑人民币始终处于4.7 – 4.75的震荡区间中，昨日成功突破该震荡区间，目前价格运行于4.768附近。从基本面上来看，中国今年的货币政策将持续配合稳增长维持宽松，货币政策通过下调利率为地产板块托底，刺激需求，通过放松信贷成本以促进融资需求。而现阶段实现中国2022年GDP5.5%的增长目标必须稳住地产和扩大基建投资，而促进消费需要保证居民拥有充足的现金流。因此，宽松仍需进行，人民币汇率将维持低位运行。澳元汇率受澳联储加息刺激将进入反弹周期，对人民币将持续处于强趋势。

技术层面看，多周期均线指标呈现粘合交汇状态，并呈现金叉向上形态。日线级别MACD在0轴附近出现金叉，因此后市看涨。第一目标4.8，若突破该旗形整理阶段，下一目标则为5.0。

澳元兑人民币 AUD/CNH —— 日线图

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澳元兑纽元自5月5日冲至高点1.12附近后，陷入20天的高位震荡，价格运行于1.097 – 1.107区间。而在昨日价格失守该区域，这意味着后市回落概率更大。

周线级别澳元兑纽元自2013年以来始终运行于1.0 – 1.12的宽幅震荡区间，因此该区域具有强阻力。在过去的两周澳纽均以收阴告终，因此见顶概率较大。周线级别RSI指标处于超卖区间并形成明显背离。而在货币政策上，新西兰联储相较于澳联储更加激进，目前已经多次加息50个基点，并且或在7，8月继续加息50个基点。因此，纽元或将比澳元更强。

澳元兑纽元 AUD/NZD —— 4小时图

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澳元兑纽元 AUD/NZD —— 周线图

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纳指昨日在美联储货币政策会议纪要公布后出现一定程度的反弹，主要原因在于发言基本符合预期，并且向市场传达了政策灵活性的需要，这被解读为政策拐点或出现在9月。但纳指在12000附近遇到了较强的阻力，在触及该水平后出现明显回落。而今日开盘纳指在尝试挑战该位置后再次承压。在昨日的文章： 等！市场尚未恐慌，美股抄底仍需等待 中有分析过，当前市场恐慌指数暂未达到满足筑底的水平，虽然政策料将在9月出现拐点，但现在还有3个多月的时间，即使最早美联储在7月利率会议后，结合可能下降的通胀数据向市场传达宽松信号，市场的拐点可能也要在8月左右出现。因此，投资者仍需等待。而从短线角度考量，关注纳指在12000附近的破位情况，如若价格能够实现突破，或引发短期的空头修复行情，价格或反弹至12500，随后是13000。反之，价格或进一步下行至新低11000附近。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

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