“芯片热”退潮？超威半导体、英伟达大跌，近两日需关注能否守住关键支撑。

周三，超威半导体（AMD）股价下跌7%，一方面原因受惠誉下调评级的影响，另一方面在于其发布的第三季度营收指引约为57亿美元，低于Refinitiv调查的分析师预期的平均营收58.2亿美元。并且，消费电子市场的疲软造成了第二季度营收同比下降18.18%，为连续两个季度下降。净利润同比下降92.67%。



即便如此，AMD的首席执行官Lisa Su仍表示公司目前处于波动的周期，下半年随着个人电脑的复苏以及即将推出的MI300 AI芯片将在第四季度增加产量，预计公司将实现业绩的增长。



然而，对于投资者而言，在没有看到实质性的转变之前，公司自不断上涨的股价与其经营方面的较弱表现形成明显背离，并且AMD推出的新芯片能否与英伟达形成有效的竞争仍然令投资者存疑。今年AMD的股价已经上涨69%，行业龙头英伟达上涨超过2倍，费城半导体指数上涨超过50%。



从下图的走势可以看出，AMD股价在高位已经形成了明显的顶背离，股价呈放量下跌态势并跌破了多周期均线，MACD死叉运行至0轴下方，意味着现阶段价格或从牛转熊。但日线结构来看，从去年10月以来形成的上升趋势线还未被跌破。因此，现阶段暂判定为短期的修正，价格或进一步测试趋势线支撑95附近。





超威半导体 AMD —— 日线图

来源：CMC Markets（8月3日）

英伟达股价昨日下跌4.81%，自5月25日以来股价整体呈现缩量，并伴随着多次的单日空头放量，昨日小幅放量下跌，反映近期卖盘意愿较重。股价跌破了上升通道，但昨日收于30日均线之上，而MACD，RSI与股价走势均出现明显背离。近两个交易日关注股价能否守住30日均线，若失守或进一步下探至60日均线支撑400美元附近。



英伟达 NVDA —— 日线图

来源：CMC Markets（8月3日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.