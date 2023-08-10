阿里24财年一季报能否支撑股价进一步上涨？

阿里巴巴（BABA）将于8月10日盘前公布2024财年第一季度业绩。彭博社预期阿里24财年Q1营收为2238亿元，同比增长约9.7%。EBITDA预期为448亿元，同比增长91.5%。经调整后EPS预期为14.1元，同比增长77.9%。



在3月季度报告中，阿里巴巴交出了一份令市场惊讶的优秀答卷。EBITA远超市场预期，同比增长60%，达到253亿元。



在收入表现来看，占集团收入65%的中国商业部门在3月季度表现平平，同比下降3%，而3月季度为中国解封后重新开放的前三个月，并且涵盖了春节期间的消费旺季。



然而，国际商务部门收入表现强劲，同比增长29%，高于市场预期。EBITA利润率从-18%缩窄至-13%。Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的综合订单量同比增长15%，前值为3%。



本地消费服务在3月季度同比增长17%，高于市场预期。主要源于疫情解封后的消费者需求改善，活跃用户增加，其中订单量同比增长超20%。



云业务部门同比下降2%，低于市场预期，主要原因在于1月新冠大面积感染导致的交付延迟以及CDN的需求降低等。

阿里的全新时代



阿里巴巴在3月28日进行了公司历史以来最大的重组计划，将业务部门分拆到六家自营公司，并计划在未来12至18个月将云智能集团和物流部门上市。在分拆后的未来潜在增长预期下，阿里巴巴股价当日上涨近14%。



在2023年6月20日，张勇宣布将于今年9月10日卸任阿里董事会主席兼CEO职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。该决定是因为在阿里云智能集团分拆后，正处于发展的关键期，需要全身心投入。



并且，对蚂蚁集团的71.2亿元的罚款也在7月初落地，这项处罚在经历了三年后最终落地，其整改已达到监管部门要求。该消息也促使股价在7月7日上涨8%，并在随后的一段时间里处于持续的上涨形态。



在上述的一系列事件可以看出，阿里巴巴正处于企业发展道路中的全新时代，但投资者仍将关注阿里是否能在中国经济停滞的6月季度获得增长的业绩。尤其是在占集团收入最大的中国商业部门的业绩能否在国内需求普遍下降的6月季度经受住考验。除此之外，国际商务部门的业绩也值得期待，尤其是在海外消费支出在6月季度保持韧性的情况下，利润率的亏损能否进一步缩窄。云智能集团在分拆后的表现也值得关注，其是否能在6月季度恢复增长。

技术分析



从股价的走势来看，阿里巴巴（BABA）自2022年3月以来整体处于底部的震荡走势，但从指标上看，周线级别MACD指标形成金叉，并在0轴下方呈现连续的金叉背离。并且股价站上多周期均线之上。目前均线处于粘合状态还未进行发散。投资者可关注股价是否能站上5周均线之上，若回撤支撑并出现企稳，股价或继续向上运行至115美元附近。

阿里巴巴（BABA） —— 周线图来源：CMC Markets（8月10日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.