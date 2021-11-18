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阿里2022年Q2季报净利润下跌39%，股价下跌逾10%，以腾讯、阿里为首的中概互联网巨头是否到了布局的时候了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

18 Nov 2021, 22:45

日阿里巴巴公布2022财年第二季度报告，营收为2006.9亿元，市场预期为2047.41亿元，同比增长29%；第二季度净利润为285.2亿元，前值为470.8亿元，同比下降39%；Q2美股盈利为0.25元，市场预期为1.05元，去年同期为1.31元。下调2022年财年营收指引至同比增长20-23%。
 


阿里巴巴2022财年Q2季报
图片来源：Alibaba

截至 2021 年 9 月 30 日止十二个月，阿里巴巴生态系统在全球的年度活跃消费者（“AAC”）达到约 12.4 亿，比截至 2021 年 6 月 30 日止十二个月增加约 6200 万。其中包括 9.53 亿中国消费者和海外消费者2.85亿，季度分别净增4100万和2000万。

截至2021年9月30日止季度经营利润为150.06亿元，同比增长10%，主要由于与蚂蚁金服股权激励相关并授予员工的股权激励费用减少156.9亿元。利润同比下降主要是由于阿里增加了对关键战略领域的投资，以及对商家的支持。这些对其商业板块关键战略领域的投资，如淘宝特卖、本地消费者服务、社区市场和Lazada，同比增加人民币125.75亿元。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，在不确定的宏观环境下，和日益激励的市场竞争，阿里在国内消费者业务的增速受到了影响，实物商品的交易总额年度同比增速下降至个位数，主要是服饰和日用品消费放缓，而消费电子和家居行业增速在本季度保持稳定。但有信心在本财年末完成中国的AAC达到10亿的目标。

在过去的第二季度，阿里在内需、全球化和云计划大数据三大战略领域继续坚定投入。围绕下沉市场（中国三线以下城市、县镇与农村地区）、生活服务、社区团购、物流、海外市场加大投入，并且成效显著，用户快速增长。在阿里云智能业务上，本季度同比增长33%。

受净利润的下降影响，以及下调2022年财年营收增速，阿里巴巴美股股价昨日盘中下跌逾10%，这主要源于阿里对关键战略领域的投入的增加，导致这些业务在短期未必能产生可观的收入。但随着这些业务规模的不断增长，以及给客户创造价值，这些投入将会给企业带来长期稳定的收入增长和盈利能力。

而根据桥水和高盛的第三季度持仓报告中显示，他们都对阿里进行了不同程度的增持，并且阿里都成为他们的第七大重仓股，其中高盛增持57%，预估平均持仓价为187.99美元；桥水增持131%，预估平均持仓价为183.33美元。花旗维持阿里巴巴买入评级，目标价为240美元。
 


桥水基金第三季度持仓报告
图片来源：whalewisdom
 
高盛第三季度持仓报告
图片来源：whalewisdom

从技术层面来看，阿里巴巴的股价仍处于下跌的趋势之中，但距离2018年的低点128还剩不到20美元的幅度。周线MACD指标已经出现底背离迹象，因此后续有望出现反弹，投资者可对此位置附近区域进行梯度性的跟踪。

 
阿里巴巴 BABA ——周线图
图片来源：CMC Markets

腾讯游戏业务收入比重降低，加大科研投入

腾讯在11月10日公布了2021年第三季度财报，其中Q3营收达到1424亿元，相较于2020年第三季度同比增长13%
非国际财务报告准则（Non-IFRS）归母净利润为317.5亿元，去年同期为323亿元，同比下降2%，是十年来的首次下跌。

在主营业务方面，增值服务的收入为752亿元，同比增长8%。其中本国游戏收入同比增长5%，达到336亿元，主要包括王者荣耀、使命召唤手游、天涯明月刀手游。国际服游戏收入达到113亿元，同比增长20%。社交网络收入303亿元，同比增长7%。因此游戏业务的总收入为449亿元，占总营收31.5%。
网络广告业务的收入为225亿元，同比增长5%，环比下降1.48%，相较于第二季度同比增长23%有所放缓。社交广告同比增长7%，媒体广告同比增长4%。管理层将增长放缓的主要原因归结于法规的限制，宏观环境的疲软，以及来自于其他平台的竞争，例如今日头条、抖音等。
金融科技和企业服务业务Q3收入为433亿元，同比上涨30.3%，环比上涨3.4%，占总营收的30%。

值得注意的是，在游戏严监管的背景下，三季度腾讯研发产生的开支达到137.3亿元，创今年单季度新高；前三季度研发支出378.59亿元，同比增长36.2%。

腾讯游戏业务收入的增速在这两年在开始走下坡路，所占比重也在下降，这是游戏产业整体规范化背景下的必然现象。腾讯的金融科技和企业服务业务收入比重开始增加，科研投入增加，这也在现阶段造成了其净利润的下跌。但腾讯作为中国数一数二的互联网科技公司，正在朝着符合政策导向的道路上发展。互联网科技公司应该通过科技创新来实现信息化革命，造福人类社会，而不是仅仅靠着游戏来创收。因此，金融科技和企业服务或将成为腾讯未来的业绩增长引擎，实现转型。大型互联网公司的增长不仅仅来源于利润的增长，更多的是体现出的社会价值

从目前来看， 互联网的监管的力度已经有所放松，预计将不会再出现极端的监管政策。并且有消息声称，多个游戏公司的员工表示游戏版号或将在近期恢复审批。因此，腾讯的黎明或即将到来。

腾讯自今年高点776一路下跌，最低跌至8月20号低点412.4，股价近乎腰斩。然而在经历了三个月的缩量盘整后，股价的震荡区域在逐渐收敛，且其低点在不断上抬。周线级别和日线级别MACD均出现金叉。因此腾讯或将在此区域形成底部。投资者可关注下方支撑460附近，预计此位置会形成有力的反弹。如若股价能成功突破530并企稳，腾讯或将反转走强。

 
腾讯 HK0700 —— 日线图
图片来源：CMC Markets
以阿里、腾讯为首的互联网科技公司在今年的政策监管下走势低迷，而从其战略目标中可以看出，这种互联网科技巨头在朝正确健康的方向中发展，所关注的不仅仅是企业的创收能力，而是更多的承担社会责任。


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