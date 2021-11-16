投资者需要密切关注的金融市场风向标“美债收益率”

上周美国三大股指结束了五周连涨行情，因美国通胀率在10月份升至30年高位，引发美债收益率急涨，而打压美股下滑。周一，美国10年期政府公债收益率上升至1.62%，30年公债收益率上涨至2.03%，都为11月份最高水平，美股也在昨日收跌。今年5月份与9月份也同样出现过因美债收益率飙升而引发美股下挫的行情。那么，为何美债收益率的变动对美股以至整个金融市场的影响如此之大？

首先，我们来解释一下债券收益率与债券价格的关系。债券收益率与债券价格成反比关系，即债券价格走升，收益率走跌，反之亦然。当债券收益率上涨，意味着债券持有人所得到的债券利息将低于市场利率，债券投资人开始抛售手中持有的美债，则收益率呈持续上行的趋势，债券资产开始贬值。

美债收益率将给美联储升息带来侧面指引

美债收益率直接反映投资者对美国通胀率的预期，美国国内通胀率自4月份以来持续走高，并在10月份触及30年高位。投资者担忧美联储将不得不改变高通胀率是“暂时”的看法而提前升息的时间，故债券市场对美联储的升息预期做出提前反应，抛售美债而引发了美债收益率大幅上行。可以说，美债收益率在今年的几次急涨，都是受到投资者对美联储升息预期的提前反应，是对市场的一种预判，而并非是美联储的实际升息引发。今年几次出现的美债短时间内飙升而引发股市回撤的行情都是受这个因素影响，但也都受到美联储对高通胀率是“暂时”的重复确认而恢复涨势。

美联储在11月份正式开始削减购债规模，并且有极大的可能在完全推出量化宽松后开始上调利率。按照现行的缩减规模，美联储将在2022你那6月份完全推出QE。在本月的会议上美联储表示将保持在11月与12 月份按照现行的缩窄规模进行，若通胀率持续走高，并且美国就业市场持续改善，美联储很有可能在12月14-15日的会议上加快缩债规模，则很有可能引发美股市场在年底或明年年初再次出现修正。但也不排除投资者开始提前布局开始逐步对升息预期进行消化，则此轮美股的修正可能还未完成。

美债收益率直接反应投资风险情绪

美债收益率同时反应出投资的风险情绪，一般来讲，当收益率成下行走势时，说明货币环境较为宽松，热钱将流向风险资产，例如股市、大宗商品与商品货币，其中科技板块是最收益于低收益率与利率的股票板块，我们也称为成长型股票，因这些科技公司大部分为经济的前沿，公司通常拥有较大的长期债务以支持更大量的投资，相对公司的创收能力也较强，故受到利率环境的影响更大。则若利率上行，债务的收益率走升，则意味着这些公司的将受到更大的债务压力，并且将更大的程度上影响到其市场的估值，则我们往往看到在美债收益率走高的同时，科技板块往往跌幅最为惨重。尤其是美国的纳斯达克指数为科技权重占比最大的股指，在上周的跌幅近1%，远高于道琼斯指数与标普500指数。

美债收益率对贵金属走势的影响

美债收益率对投资风险情绪的影响也可以从金银的走势上进行判断，我们看到在上周美股下挫的同时，黄金与白银同时冲破重阻上行，贵金属是典型的避险资产，也经常与股市成背离走势。但同时黄金的价格在一定程度上受到国债收益率影响，当收益率处于高位，黄金价格也将受到打压。因美债虽然在上周三以来大幅上行，但仍然处于历史低位，则从短期宏观面上看，黄金与白银价格仍然存在上行的空间。

我将在明天的视频解析中对美股与黄金、白银的走势进行技术走势的分析，敬请关注。



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