一周展望：美国非农就业、2月PCE物价指数重磅来袭，俄乌新一轮线下谈判

美国3月非农就业数据重磅来袭 —— 周三、周五

周三北京时间20：15，美国将公布3月的ADP就业人数，市场预期增加41.3万人，前值为47.5万人。

周五北京时间20：30，美国将公布3月季调后非农就业人口变动和3月失业率，市场预期3月将增加45万人，前值为67.8万人；3月失业率市场预期为3.7%，相较于2月降低0.1%的百分点。

从近期美联储的官员发言来看，他们大多展现出了激进加息以抑制通胀的强烈意愿，而强劲复苏的就业市场成为其参考依据。在工资快速增长和服务业重新开放的背景下，劳动力市场需求预期更加强劲。

纽约联储主席威廉姆斯表示，必要时会加息50个基点。根据CME“美联储观察“。美联储到5月份加息25个基点的概率为28.9%，加息50个基点的概率为71.1%，加息75个基点的概率为0%；到6月份加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为22.3%，加息75个基点的概率为61.4%，加息100个基点的概率为16.2%。

随着快速升息的预期愈演愈烈，美股的反弹行情或在4月初将迎来终结。从当前的纳斯达克指数表现来看，上周五最高升至14838.79点，距离15000的目标价格仅一步之遥，但多头已经开始初显疲态。投资者需观察近几个交易日能否进一步向上延续，如若不行，该轮反弹或将结束。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源: CMC Markets

美国2月PCE物价指数 —— 周四

周四北京时间20：30，美国将公布2月PCE物价指数。市场预期美国2月PCE物价指数同比上涨6.4%，前值为6.1%；环比上涨0.6%，与前值趋平。

2月核心PCE物价指数将同比上涨5.5%，前值为5.2%；环比上涨0.4%，前值为0.5%。

由于俄乌冲突推升商品价格，市场预期美国2月的PCE将再破前高。PCE数据是美联储最青睐的通胀指标，而这一数据或将使美联储在本周进一步强化加速加息的预期。

本周仍有多位美联储官员发表讲话，周二2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。威廉姆斯在上周已经出现加息50基点的言论，在本周四的通胀数据公布后，预计将继续推进其言论。

俄乌新一轮谈判

俄罗斯与乌克兰的新一轮谈判将于3月28日至30日在土耳其以线下形式进行。

乌克兰总统泽连斯基在当地时间3月27日表示，乌克兰与俄罗斯的谈判中完全不会讨论非军事化和去纳粹化的问题。在谈到俄语地位问题时，泽连斯基认为应当互相尊重各民族的语言和传统，俄乌应该在对等条件下签订相关语言使用的条约。

而早前据土耳其总统埃尔多安稍早指出，谈判中的俄乌停火协议共有6项条款，双方似已针对其中4项达成谅解，包括乌克兰宣布中立并声明不加入北约、乌克兰非军事化和相互安全保证、乌克兰去纳粹化、乌克兰取消使用俄语限制。而主权问题仍然没有进展。

从目前来看，泽连斯基似是对土耳其总统此前的表态进行了澄清，即停火协议的其他四项似乎也没有达成共识。双方的谈判现在仍处于困难重重的情形。

据据俄罗斯卫星通信社、法新社报道：卢甘斯克“共和国”领导人帕什尼克27日表示，近期可能会对卢甘斯克是否加入俄罗斯举行全民公投。

欧佩克+部长级视频会议 —— 周四

本周四欧佩克+将举行会议讨论5月的增产水平。尽管当前供应紧张，但欧佩克+迄今为止仍减持40万桶/日的增产计划，此次会议或继续维持该产量。

在无增产意愿的背景下，原油市场的短期供应缺口将难以弥补。沙特的多处石油设施也在上周受到了也门胡塞武装的袭击，引发了市场对于原油供应的担忧。

据外媒报道，石油禁运协议通常在达成后的三周左右运行，这意味着俄乌战争初期遭禁购的俄罗斯石油从上周才开始真正中断供应。根据航运情报公司Kpler数据显示，上周俄罗斯海上石油出口降至近8个月来最低水平，此前两周出口仍维持强劲。

在此背景下，现阶段的油价或将继续维持强势上涨行情。



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