一周展望：继续聚焦俄乌冲突，美国2月Markit PMI，1月核心PCE，新西兰央行利率决议

俄乌冲突在周末时段仍然发酵，拜登在2月19日宣称相信普京已有入侵乌克兰的决定；乌克兰军方称炮击致使乌军2死4伤；白宫还在宣称俄罗斯随时对乌克兰发动攻击；乌克兰总统呼吁国际伙伴支持乌克兰；乌克兰东部武装开始将居民大规模集中疏散至俄罗斯境内，撤离的总人口已超过3万人。

俄罗斯方面，克里姆林宫在当地时间19日发布了俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科在作战时观看俄罗斯战略威慑力量演习的视频。普京在19日怒批西方媒体捏造俄罗斯“入侵”乌克兰，表示俄罗斯受到了欺骗，档案曝光西方曾承诺北约不东扩。

在地缘政治的进一步发酵下，现货黄金周一早盘开盘上破1900整数关口，最高涨至1906.78美元/盎司，随后小幅回落至1900下方，目前价格运行于1890-1900区间。

美国股指期货低开，纳斯达克指数再次下破14000关口，最低触及13820.07点，随后迅速反弹至14000上方。标普500指数，道琼斯指数均出现反弹。

密切关注俄乌局势在本周的发展

避险资产在周一出现了开盘高开的情形，这主要对双方冲突在周末升级的消化。但多头未能进一步延续，根据最新的消息，荷兰媒体BNO Newsroom宣称，美国总统拜登和俄罗斯总统普京接受了法国关于会晤的提议，法国方面证实美国总统拜登和俄罗斯总统普京同意举行峰会，并表示“只有在俄罗斯不入侵乌克兰的情况下才能举行峰会”。此消息一出打压了市场的避险情绪。

从目前的形势来看，俄罗斯并不想开战，欧洲地区的法国和德国均不希望开战。在周末时段，俄法领导人通过电话，认为应该通过外交途径解决乌克兰问题。德国拒绝了制裁俄罗斯的呼吁，德国总理朔尔茨希望通过外交途径解决乌克兰危机。而英美则表示将对俄罗斯实施经济制裁。

黄金是止步1900，还是再冲高点？

本周俄乌双方的局势将格外重要，黄金是否能站稳1900，甚至突破去年6月的高点1916.79将取决于双方矛盾是否进一步升级。

从目前来看，黄金在大级别中突破了三角震荡整理区间，并且在回落至区间的上轨支撑1850有效，趋势上多头占优。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

而从更小的4小时级别来看，短期价格有回落风险，4小时RSI指标在多次经历超买区间后，有向下修正势头。目前价格运行于1890-1900附近，如若多头久居高位不能突破1900，则短期有回落风险。从地缘政治方面考虑，双方开战可能性较小，大概率以外交方式解决冲突，因此避险情绪恐进一步受到打压，投资者可寻找下方关键的支撑进行观察。下方支撑：1880，1850。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美股位于关键支撑水平，胜败在此一举

纳斯达克指数在今早触及低点13800附近后迅速拉升，目前已经收复14000整数关口，目前需关注能否在该价格水平形成双底的形态。

如若双方冲突以外交形势解决，将利好美股，但反弹幅度有限，整体趋势将维持震荡。震荡上方目标：15000。美股在3月17日的美联储议息会议前将承压，如若加息的靴子落地，加息幅度在25bp，美股将迎来强势反弹。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

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美国2月Markit PMI数据预期将回暖 —— 周二

周二北京时间22：45，美国将分别公布2月Markit制造业和服务业PMI初值。

制造业PMI初值预测值为56，前值为55.5；服务业PMI初值为53，前值为51.2。

自去年下旬美国通胀加剧以来，以及新冠疫情的重燃，美国的经济复苏动能持续减弱。1月由于飙升的Omicron感染病例使员工短缺情形加剧，供应链紧缺加深，1月PMI服务业数据的增长速度降低至18个月以来的最低水平，这体现出了经济接近停滞的状况。但在Omicron的影响减小的情形下，2月的数据预期将小幅回暖。随着市场普遍预期通胀将在今年回落，峰值或出现在3月，预期拐点将现。

美国1月核心PCE —— 周五

周五北京时间21：30，美国将公布1月核心PCE物价指数年率和月率，1月核心PCE同比上升5.1%，高于前值的4.9%。1月PCE环比将维持0.5%，与前值持平。

根据美联储1月货币会议纪要显示，预计2022年PCE通胀率在2.6%，2023年为2%。美联储的多数官员也表达年期前的PCE将回落至3%左右。

油价的持续上涨使核心PCE持续上涨，但从基本面来看，根据EIA的预期，原油的供需失衡预将在3月得到缓解，因此油价或面临加速冲顶之势。如若地缘政治冲突能够以外交方式解决，这也将对油价形成压力。并且伊核协议进入最后阶段，伊朗回归欧佩克+的预期将增强，届时美国的制裁将解除，而伊朗的产量释放将对原油供应端形成巨大影响。

新西兰央行预期本周将加息25bp —— 周三

周三北京时间9：00，新西兰央行将公布利率决议，市场预期此次会议将再次加息25bp至1%。

纽元兑美元自1月28日低点0.6530一路震荡反弹，目前价格反弹至0.67上方。考虑到纽币已经录得连续4日涨幅，市场已经开始消化周三将加息的预期。因此或存在买预期卖事实的情形。并且，周五的美国核心PCE的预期进一步上升或将提振美元，这也会给纽币形成一定压力。因此该区域是否为底部有待进一步观察。上方阻力：0.686。

纽元兑美元 NZD/USD —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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