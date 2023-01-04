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美元迎来开门红，1月能否逆转颓势？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

04 Jan 2023, 18:00

1月3日亚盘时段，美元指数盘中异动拉升，从日低的103.23涨至最高104.65，创两周以来的高位。非美货币均出现大幅度下跌，其中欧元兑美元跌1.12%，创去年9月23日以来最大单日跌幅，英镑兑美元失守1.2整数关口，澳美、纽美均盘中跌超1.5%，美元兑日元收复1.3整数关口。

美元自去年10月以来持续下跌2个月，主要受美联储放慢加息步伐，欧央行持续放鹰，日本财务省干预汇市以及央行上调10年期债券收益率等一系列因素导致。从目前来看，2023年仍然充满高度的不确定性，通胀的下降速率、经济衰退、美联储的终端利率水平以及日本央行或退出负利率政策等将对金融市场产生剧烈的波动。

因此，美元指数在当前市场的单向下跌的概率相对较低。 美国12月Markit制造业终值录得46.2，创2020年5月以来新低，制造业表现疲弱。在高利率环境下，由于经济前景黯淡导致制造业产出降低，而这种低迷的情形在2023年或将延续。而劳动力市场方面，11月的数据表明工资增长仍然较为强劲，失业率仍维持在3.7%的低位。本周的非农数据市场预期12月的失业率将维持在3.7%，就业增长放缓至20万人，工资同比和环比增幅将略有放缓。强劲的就业市场或使通胀根深蒂固，导致美联储现阶段坚持鹰派基调。

美元指数自12月中旬以来一直处在103上方盘整运行，从点位来看，该水平处在去年2021年6月以来上升趋势线的支撑区域附近，也为去年6月盘整支撑区域。因此，价格在不跌破103的情形下或面临一定程度的反弹，目标参考108附近。


 
美元指数 USDX —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（1月4日）

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澳元兑美元自去年12月以来三次尝试突破重要阻力0.685均以失败告终，价格目前处于盘整阶段，从形态上看仍处于震荡结构中。投资者需关注价格在0.67支撑和0.685阻力的方向抉择，任一方向的破位或形成进一步的趋势延续。笔者倾向于向下破位。


 
澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图
来源：CMC Markets（1月4日）

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英镑兑美元在触及1.245附近后出现连续弱势下跌趋势，价格或进一步向下运行至支撑1.175附近。投资者可进行逢高看空的策略。反之，若价格向上突破1.213或扭转当前下跌趋势形成二次向上探顶。


 
英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图
来源：CMC Markets（1月4日）

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欧元兑美元在触及1.07上方后呈现高位盘整，在二次进攻该水平后未能企稳，昨日大跌140个点失守高位盘整平台。欧洲央行官员表明预计在未来两次会议将大幅加息，但未来加息的规模可能更小。随着经济基本面的恶化，欧洲央行有可能在后续月份鹰派不及市场预期，在债务危机的背景下或出现提前退出加息周期的情况。预计欧元兑美元现阶段面临回落修正行情，技术指标MACD指标出现高位死叉背离，预计第一回落目标在1.0366，第二目标在1.01。

 
欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图
来源：CMC Markets（1月4日）

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