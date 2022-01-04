黄金二次回踩确认1800支撑，趋势或继续上行，澳元兑美元或延续涨势

美国昨日公布12月ISM制造业PMI，公布值为58.7，意外低于市场预测值60.1，创近一年来的新低。

美元指数在美盘前始终处于上涨趋势，但在数据公布后，价格一度转跌，随后略有反弹，最终收涨0.08%，报96.28。1年期美债收益率持续攀升，报1.65%。

美国近期的日新增新冠病例激增，全美在3日有超过100万人区确诊，光1月3日新增近83万人，单日增幅为自统计以来新高。最新的基金测序结果表明Omicron的感染占美国新增病例95.4%。

在新冠肆虐的背景下，经济前景在现阶段面临不确定性，美联储官员在近一到两个月恐不会出现措辞激进的表态，美元指数恐难以出现单边行情。而从目前的结构而言，价格恐继续维持震荡趋势。

美元指数 USDX —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

从图形上看，美元指数到达了震荡区域的上方压力位，因此价格有回落之势。因此将有利于非美货币和黄金的多头行情。

在昨日的文章中，我们提到黄金价格如若能维稳在1800上方，价格有望继续上涨。而从昨天的表现来看，黄金价格在欧盘时段触及1800支撑，最低跌至1798.47，但价格迅速反弹至1800上方，因此支撑有效。随后在美盘时段，黄金价格继续上扬，符合昨日预期。

对于黄金现阶段的趋势判断，我个人仍旧维持先前判断，在新冠肆虐，通胀仍居高位的背景下，黄金的避险和抗通胀需求犹存，以及实物黄金的需求旺季。因此，黄金有望再次挑战1830。如若突破，价格或将走向1860。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

澳美或继续反弹。

从前文的判断中，美元指数有回落之势，因此仍将利好非美货币的反弹。虽然在现阶段澳洲的新冠病例连日暴增，但总理莫里森声称绝不会再次进入封锁，这反映出他将经济复苏放在首位。因此，经济活动将继续开放，这给予澳元支撑。

而从图形结构来看，澳元兑美元处于震荡上行趋势，在昨日澳元兑美元回踩0.72后迅速反弹，支撑有效，并形成上行趋势线。因此，价格有望继续前行。

投资者现阶段需要关注上方的第一目标区域为0.728附近，此处为之前的空方筹码密集区域，如若价格能成功上破，价格将挑战整数关口0.73。该点位为趋势线上轨的压力区域。如若成功突破，价格有望走向0.7366。

澳元兑美元 AUDUSD —— 4小时图

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