X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 阿里巴巴（09988.HK）2023财年Q1财报整体好于预期，股价或重启反弹至130港元。
Top movers

阿里巴巴（09988.HK）2023财年Q1财报整体好于预期，股价或重启反弹至130港元。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

05 Aug 2022, 16:40

里巴巴集团(BABA/09988.HK)与昨日公布2023财年第一季度财报，其中营收好于预期，总收入2056亿元人民币，与前值基本持平。Q1净利润录得227.39亿元，高于市场预期187.27亿元，较去年同期的451.41亿元下跌近50%。Q1调整后每ADS收益为11.73元人民币，去年同期为16.6元。

重点包括:（1）中国商务、国际商务、本地消费服务、菜鸟驿站的EBITA利润率好于预期，体现出有效的成本控制；（2）行业在线零售商品销售的增长差距连续缩小：本季度阿里巴巴的淘宝/天猫实体商品GMV同比-5%(高于高盛/市场预期同比-8%/-6%)，而国家统计局（NBS）的在线商品销售同比+3%。与3月当季相比，阿里巴巴的GMV(较低的个位数下降)与NBS在线商品(同比+9%)的差距缩小了10%。客户管理收入(CMR)同比下降10%，与高盛/市场预期基本一致，降幅大于GMV，扭转了第一季度的趋势，主要原因是由于Covid-19的影响，订单取消增加，导致4月和5月大部分时间供应链中断。其结果是佣金收入缩水。而广告收入则有所好转，降幅略大于GMV的降幅。

管理层展望: 管理层认为7月消费逐渐复苏，甚至比6月要好，但指出宏观方面仍有许多挑战，消费者信心需要一段时间才能完全恢复，22年上半年消费者支出占可支配收入的百分比下降至64%，去年同期为69%。在盈利前景方面，集团将继续专注于提高运营效率和优化成本。

集团各大业务板块表现

中国商业：2023财年Q1淘宝/天猫实体商品GMV同比下降了5%，而全国在线商品零售同比增长了3%。尽管新冠疫情在6月当季造成了严重干扰，但该公司在6.18购物节期间实现了GMV的同比正增长，CMR营收同比增长-10%。受优化的用户获取成本和活跃客户平均消费水平的提高推动，淘宝交易的年度和季度亏损均有所收窄。淘菜GMV同比增长200%以上，优化的定价策略、更好的采购能力和降低的运营费用导致亏损逐步缩小。

国际商业：2023财年Q1收入同比增长2%。国际零售/国际批发收入同比增长-3%/+12%，上个季度同比分别增长4%/13%，其中Lazada、AliExpress、Trendyol和Daraz的综合订单量同比下降4%。特别是Lazada/Trendyol的订单量同比增长了10%/ 46%，但全球速卖通的订单却出现了下降，原因包括欧盟增值税规定的变化、欧元兑美元贬值以及俄乌冲突导致的供应链/物流中断。

本地消费服务收入同比增长5%至106亿元人民币，息税前利润(EBITA)亏损收窄至30亿元人民币(上季度为-55亿元人民币/去年同期为- 48亿元人民币)。饿了么收到补贴并且配送成本下降，平均订单价值增加，用户获取优化。其单位经济在本季度转向积极。管理层对饿了么的亏损有望缩小有信心。

阿里云营收同比增长10% ，上季度同比增长12%，主要得益于非互联网行业的复苏，部分抵消了互联网和在线教育行业宏观需求疲软的影响。经调整的EBITA利润率从季度前的1.5%/2.1%降至1.4%。23财年Q1非互联网行业跨部门淘汰后的云收入贡献为53%，同比增长5%。

高盛评级

对阿里巴巴评级为买入。基于SOTP的12个月目标价为每股167美元/ 163港元。主要风险：GMV增长放缓，货币化水平下降，竞争更加激烈。

阿里巴巴 09988.HK ——  周线图

来源：CMC Markets

 

  • 阿里本周触底反弹，周线级别在向上突破下行趋势线后，在趋势线附近获得支撑，若本周实现收阳，或形成三重底。
  • 底部形态目前形成上行通道。因此，价格有望重新反弹至通道上轨130附近。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Top movers

今日市场展望： 纳指多头谨防技术面修复，原油关注90附近的支撑，恒指或筑“三重底”。

04 Aug 2022
Analysis

市场下跌时你会怎么做？
Top movers

英国央行周四加息50bps预期升温，或支撑英镑中期进一步反弹约500点。
Top movers

日元连续4日强势反弹创半年来最长连涨纪录，抄底日元的时机到了？

相关文章

Top movers

今日市场展望： 纳指多头谨防技术面修复，原油关注90附近的支撑，恒指或筑“三重底”。

04 Aug 2022
Top movers

英国央行周四加息50bps预期升温，或支撑英镑中期进一步反弹约500点。

英国央行很大概率在8月会议加息50bps后，并且在9月份仍有较大概率上调50bps。但随着全球经济陷入下行周期，全球紧缩步伐可能放缓，英国央行可能在11月和12月的会议上恢复25bps的加息幅度，利率在年底可能达到2.75%。

03 Aug 2022
Top movers

日元连续4日强势反弹创半年来最长连涨纪录，抄底日元的时机到了？

由于美联储主席鲍威尔在7月会议放鸽，促使美元下行。但美元兑日元的大幅度回调属于美日货币政策分化的单向修正。日本央行现阶段不具备退出宽松政策的条件

02 Aug 2022
Top movers

一周展望：美国7月非农或继续降温，澳联储料8月加息50个基点，欧佩克或让拜登失望。

31 Jul 2022