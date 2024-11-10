一周展望：美国通胀与零售销售，英国经济增长

欢迎来到Michael Kramer的本周三大市场事件精选，及其对特朗普当选总统的反应。

在经过了一周的激烈波动后，未来几天市场将有机会喘口气。美国总统选举以唐纳德·特朗普的大胜告终，之后美联储和英格兰银行都将利率下调了0.25个百分点。投资者正在消化这一切的意义，并将关注即将发布的美国通胀和零售销售数据，以及英国的GDP报告。

美国选举：特朗普轻松胜出

尽管预期竞争激烈，但总统当选人唐纳德·特朗普在美国选举中轻松击败副总统卡玛拉·哈里斯。特朗普不仅赢得了所需的270张选举人票，还成为自2004年乔治·W·布什以来首位赢得普选票的共和党候选人。

华尔街对选举结果反应积极，美国股市（如标普500和道琼斯指数）因投资者对特朗普潜在的放松管制和经济增长的乐观预期而上涨。债券收益率也因通胀预期上涨，投资者预计政府借贷将急剧增加，以支持特朗普提议的减税政策。美元兑其他主要货币走强，因为预计的增长型财政政策可能降低美联储大幅降息的可能性。较高的利率预期使美元存款更具吸引力。近期美国经济数据表现强劲，尽管10月受飓风影响的非农就业数据的表现不佳，这进一步支持了降息放缓、更高收益率和更强美元的预期。

然而，特朗普当选引发的股市反弹是否表明市场对他的信心，还是只是重大事件后通常出现的波动调整，仍有待观察。如果美联储减少降息次数，美元走强，国债收益率上升，美国股市可能面临更紧缩的金融条件的不利影响。利率和美元可能是未来几周和几个月决定股市走势的关键因素。

美国10月通胀数据

11月13日星期三（CPI），11月14日星期四（PPI） 分析师预计，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.6%，高于9月的2.4%。按月计算，CPI预计上涨0.2%，与9月持平。核心CPI（排除食品和能源价格）预计同比上涨3.3%，按月上涨0.3%，与9月数据一致。

然而，通胀掉期数据显示，月度CPI读数可能高于预期，达到0.3%。

美国通胀掉期，2023年11月至今

来源：Sources: Bloomberg, Michael Kramer

在周三CPI发布后，周四的生产者价格指数（PPI）数据预计将显示月度增长0.2%，核心PPI月度上涨0.3%，均与9月数据一致。

若通胀超预期，美联储可能放慢降息步伐，这可能支撑美元，特别是兑欧元。欧元/美元目前接近1.06支撑位，若跌破该水平，可能进一步跌向1.04。

欧元/美元，2022年1月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

英国第三季度GDP

11月15日星期五

投资者可能会对英国第三季度国内生产总值数据保持谨慎。2022年英国经济增长微弱，2023年基本停滞，但在2024年上半年出现了复苏迹象，第一季度增长0.7%，第二季度增长0.5%。如果英国经济在2023年下半年衰退后确实已恢复增长，那么10月30日预算案中宣布的政府支出计划可能助推英国股市上涨。然而，这种潜在收益可能更多由“动物精神”——情绪驱动，而非基本面驱动，因为政府的投资计划不可避免地需要时间来产生实际效益。

英国国内生产总值 (GDP)，2021年12月至今

来源： Bloomberg, Michael Kramer

富时100指数（年初至今上涨4.5%）自5月以来在8,000至8,400之间波动。若经济增长的情绪重新焕发，指数可能受益。然而，若GDP数据疲软，富时100可能面临下行压力，或将跌至7,900。

英国富时100指数，2023年9月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

美国10月零售销售

11月15日星期五

预计10月美国零售销售月率将增长0.3%，低于9月的0.4%。零售销售数据可能影响美元走势，因为强劲的数据——与本周早些时候的通胀数据一起——可能意味着美联储推迟进一步降息。

美元指数（衡量美元兑六种主要货币的指数）根据相对强弱指数（RSI）和布林带显示，已达到超买水平，暗示短期内可能盘整。然而，若突破104.70水平，指数可能进一步攀升至107。

美元指数，2023年5月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

关键经济和公司事件

我们整理了下周一些值得关注的经济公告及美国和英国公司的财报：

11月11日星期一

澳大利亚：11月西太平洋银行消费者信心指数

新西兰：第四季度通胀预期

美国：第三季度贷款官员调查

财报：Live Nation Entertainment（Q3）

11月12日星期二

德国：10月调和消费者价格指数（CPI）

英国：9月平均薪资，9月失业率，10月失业救济申请人数

财报：阿斯利康（Q3）、Flutter娱乐（Q3）、家得宝（Q3）、Rocket Companies（Q3）、Sea Limited（Q3）、Shopify（Q3）、Spotify（Q3）、腾讯音乐娱乐（Q3）、泰森食品（Q4）、沃达丰（HY）

11月13日星期三

澳大利亚：第三季度工资价格指数

欧元区：9月工业生产

英国：英格兰银行货币政策报告听证会

美国：10月CPI

财报：思科系统（Q1）、Nu（Q3）、西方石油（Q3）、史密斯（Q1）

11月14日星期四

澳大利亚：10月失业率，11月消费者通胀预期

欧元区：第三季度GDP，第三季度就业变动

日本：第三季度GDP

美国：10月PPI，至11月8日初请失业金人数

财报：应用材料（Q4）、英杰华（Q3）、京东（Q3）、网易（Q3）、迪士尼（Q4）、WH Smith（FY）

11月15日星期五

中国：10月零售销售，10月工业生产

法国：10月CPI

英国：第三季度GDP

美国：10月零售销售，10月工业生产

财报：阿里巴巴（Q3）、Land Securities（HY）

注：尽管我们已仔细核查日期，以确保在撰写时的准确性，但以上公告可能会有所变动。



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