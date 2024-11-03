一周展望：美国大选；英国央行和美联储利率决议；Arm公司业绩

欢迎阅读Michael Kramer对下周重要市场事件的精选解读。

随着财报季最繁忙的阶段告一段落，本周的焦点转回至中央银行的货币政策，美国联邦储备局和英格兰银行都将在本周举行利率决议会议。尽管财报季的高峰已过，但仍有一些大公司将发布业绩，包括周三的芯片行业巨头Arm和高通。不过，也许最重要的事件是周二的美国总统大选——详情见下文。

美国大选

11月5日，周二

美国大选可能会对金融市场产生重大影响，无论是短期还是长期。交易员和投资者正准备迎接波动性加剧的时期，民调显示白宫之争极为胶着。尽管结果尚不确定，但似乎选情可能在七个摇摆州决定，其中宾夕法尼亚州拥有最多的选举人票。由于竞选的激烈程度，很可能需要几天时间才能有明确的获胜者。

在距离投票日仅剩几天之际，前总统唐纳德·特朗普在博彩市场上的领先优势有所缩小。美国博彩网站PredictIt显示，特朗普的胜率为56%，较上周的58%有所下降，而副总统卡马拉·哈里斯的胜率为47%，高于上周的44%。（换句话说，在下注特朗普的参与者中，有56%认为他会赢，44%认为他会输；在下注哈里斯的参与者中，有47%认为她会赢，53%认为她会输）。正如我们上周所述，博彩市场的数据需要谨慎对待。可能少量大额下注推高了特朗普的数据，或许意在塑造选民对两位主要候选人的看法。也可能是因为特朗普的支持者总体上更倾向于下注，而哈里斯的支持者则不然。

华尔街的基准股指标普500指数（如下图中的白线）自8月中旬以来几乎保持平稳，暗示交易员在大选前保持观望态度。

特朗普在美国博彩市场中仍领先于哈里斯

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

一些评论员将近期10年期美国国债收益率（即美国政府的借贷成本）的上升归因于市场预期特朗普可能获胜。然而，过去几天我们看到这一联系已脱钩，尽管特朗普在博彩市场上的胜率下降，10年期国债收益率仍持续上升至4.3%。这种背离表明，自9月中旬以来长期借贷利率的上升可能并非与特朗普获胜的可能性相关。

特朗普的获胜几率是否与美国政府的借贷成本有关？目前看来并无关联。

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

Arm 第二季度业绩



11 月 6 日，星期三

根据分析师的估计，芯片设计G公司Arm Holdings将公布 2025 财年第二季度每股收益下降 28.4% 至 0.26 美元，而收入同比增长 0.5% 至 8.101 亿美元。同时，调整后的毛利率预计将与去年同期保持不变，维持在 96.8%。展望第三季度，分析师预计每股收益将增长 17.2% 至 0.34 美元，收入增长 15.4% 至 9.509 亿美元。调整后的毛利率预计将从 95.6% 上升至 96.9%。市场预期 Arm 股票在第二季度业绩公布后将出现显著波动，基于当前期权定价，波动幅度可能高达 11.7%。

这家总部位于英国、在纳斯达克上市的公司股票今年迄今上涨了 105%，周四收于 141.30 美元。得益于人工智能热潮及其在该行业增长中的潜在获利机会，Arm 股价表现良好。然而，下方的技术图表显示出可能的“熊旗”形态，通常预示着下行趋势的延续。此外，图表底部的相对强弱指数（RSI）在过去几个月持续下滑，表明动能减弱。若跌破 136 美元的支撑位，可能会引发中期内股价下跌至 116 美元的风险。上涨潜力似乎有限，阻力位在 157 美元。

Arm 股价，2024 年 5 月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

英国央行利率决议



11 月 7 日，星期四

市场显示，英国央行在周四将利率下调 0.25 个百分点至 4.75% 的概率为 91%。在 8 月 1 日的 0.25 个百分点降息后，央行在 9 月 19 日的上次会议上将利率维持在 5%。

本次会议之后的未来走势变得不太明朗。市场预期下一次降息将在明年 3 月进行。交易员可能会希望听到行长安德鲁·贝利对未来货币政策路径的指引，特别是考虑到财政大臣雷切尔·里夫斯在周三公布的预算案。

近期英镑兑美元表现不佳，从 9 月底的 1.34 美元滑落至当前的 1.29 美元左右。如果英国央行抵制进一步降息的呼声，英镑可能会对美元走强。然而，由于美联储也将在周四稍晚宣布其利率决议，全局可能要等到当天结束才能更清晰。如果美联储也反对降息，且英国政府的预算案继续引发担忧，英镑可能大幅走弱。目前，英镑/美元在 1.30 美元面临阻力位，而支撑位在 1.279 美元。

英镑/美元，2024 年 1 月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美联储利率决议



11 月 7 日，星期四

由于美联储的利率决议距离美国大选仅两天，市场对未来形势可能如何发展显得不确定。近期的美国经济数据——从劳动力市场到 GDP 增长——表现好于预期，迫使市场重新评估未来降息的可能性。目前，市场预期美联储有 80% 的概率将利率下调 0.25 个百分点至 4.5% 至 4.75% 的目标区间。从某种角度来看，美联储在 9 月的半个百分点降息似乎开始显得不合时宜。

如果美联储采取比预期更为鹰派的立场，股市价格可能下跌，尤其是像纳斯达克 100 这样的指数正接近支撑位。该科技股为主的指数呈现上升楔形模式，目前接近下行趋势线以及支撑位 19,965。如果该支撑位被突破，可能会导致指数下滑至 19,315，且若抛售加剧，可能进一步跌至 8 月 5 日的 18,000 以下。

美指 100，2024 年 6 月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

关键经济和公司事件



以下是下周值得关注的主要经济公告和美英公司财报列表：

11月2日，星期六

财报：伯克希尔·哈撒韦 (Q3)

11月4日，星期一

澳大利 亚 ：10月 Judo 银行采购经理人指数 (PMI) 数据

：10月 Judo 银行采购经理人指数 (PMI) 数据 欧元区、法国、德国、意大利、西班牙 ：10月 HCOB 制造业 PMI

：10月 HCOB 制造业 PMI 美国 ：9月工厂订单

：9月工厂订单 财报：BioNTech (Q3)、Constellation Energy (Q3)、福克斯 (Q1)、万豪 (Q3)、纽约时报 (Q3)、恩智浦半导体 (Q3)、Palantir (Q3)、Vertex Pharmaceuticals (Q3)、Zoetis (Q3)

11月5日，星期二

澳大利 亚 ：澳大利亚储备银行利率决议

：澳大利亚储备银行利率决议 中国 ：10月财新服务业 PMI

：10月财新服务业 PMI 日本 ：日本央行货币政策会议纪要

：日本央行货币政策会议纪要 新西 兰 ：第三季度失业率和就业变化

：第三季度失业率和就业变化 美国 ：总统选举、10月标普全球 PMI 数据、10月 ISM 服务业 PMI

：总统选举、10月标普全球 PMI 数据、10月 ISM 服务业 PMI 财报：阿波罗全球管理公司 (Q3)、Asos (全年)、联合英国食品公司 (全年)、Gartner (Q3)、Smiths News (全年)、Super Micro Computer (Q1)、Yum! Brands (Q3)

11月6日，星期三

欧元区、法国、德国、意大利、西班牙 ：10月 HCOB 服务业 PMI

：10月 HCOB 服务业 PMI 欧元区 ：9月生产者物价指数 (PPI)

：9月生产者物价指数 (PPI) 德国 ：9月工厂订单

：9月工厂订单 财报：安谋控股 (Q2)、CVS Health (Q3)、多邻国 (Q3)、吉利德科学 (Q3)、Lyft (Q3)、高通 (Q4)

11月7日，星期四

澳大利 亚 ：9月出口、进口和贸易差额

：9月出口、进口和贸易差额 中国 ：10月出口、进口和贸易差额

：10月出口、进口和贸易差额 欧元区 ：9月零售销售

：9月零售销售 德国 ：9月出口、进口、贸易差额和工业生产

：9月出口、进口、贸易差额和工业生产 英国 ：英格兰银行利率决议

：英格兰银行利率决议 美国 ：美联储利率决议、至11月1日的初请失业金人数、Q3初步非农生产率、Q3初步单位劳动成本

：美联储利率决议、至11月1日的初请失业金人数、Q3初步非农生产率、Q3初步单位劳动成本 财报：空气产品公司 (Q4)、爱彼迎 (Q3)、Arista Networks (Q3)、AutoTrader (半年度)、英国电信 (半年度)、Dropbox (Q3)、杜克能源 (Q3)、奋达矿业 (Q3)、Expedia (Q3)、J Sainsbury (半年度)、Match (Q3)、Moderna (Q3)、摩森康胜啤酒公司 (Q3)、摩托罗拉解决方案 (Q3)、国家电网 (半年度)、Pinterest (Q3)、拉尔夫·劳伦 (Q2)、Rivian (Q3)、Trainline (半年度)、Transdigm (Q4)、华纳兄弟探索 (Q3)、Wizz Air (半年度)

11月8日，星期五

加拿大 ：10月就业变化、10月平均小时工资

：10月就业变化、10月平均小时工资 欧元区 ：欧盟领导人峰会

：欧盟领导人峰会 财报：国际联合航空集团 (Q3)、Lamar Advertising (Q3)

注意：尽管我们已尽力确保所有日期的准确性，但上述公告可能会有变动。



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