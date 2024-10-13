一周展望：英国通胀数据、美国零售销售数据、Netflix财报

英国消费者价格数据将于周三公布，预计显示9月份的通胀有所降温。与此同时，美国零售销售数据将于周四发布，这将为交易者提供有关美国消费者健康状况的洞察，尤其是在下个月总统大选即将到来之际。此外，本周美国财报季将加速展开，Netflix第三季度财报备受关注，此外还有包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利、黑石集团和美国运通等主要金融机构的报告。
美国大选更新
白宫之争依然极其胶着。根据政治事件博彩网站PredictIt的数据，共和党候选人唐纳德·特朗普在过去一周略微领先于他的民主党对手卡马拉·哈里斯，PredictIt数据显示，特朗普的胜率为52%，而哈里斯的胜率为51%。与此同时，标普500指数周三收于历史高点，达到5792.04点。
PredictIt的数据进一步显示，52%的特朗普支持者押注他将获胜，而48%的人押注他会输。至于哈里斯，51%的支持者认为她会赢，49%的人押注她会输。目前，选举结果预计将取决于六个关键州的投票结果，总体形势依然非常紧张。
博彩市场显示，美国总统大选目前呈现出势均力敌的态势。来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer
英国9月消费者价格指数（CPI）
周三，10月16日
分析师预计英国9月份的通胀将进一步降温，预测头条消费者价格指数（CPI）同比上涨1.9%，低于7月和8月的2.2%。如果9月份的CPI读数低于2%，可能为英国央行（BoE）进一步降息铺平道路。英国央行的下次利率会议定于11月7日举行。
10月4日发布的意外强劲的美国就业数据，以及周四意外高于预期的9月美国通胀数据2.4%，已经影响了美元对英镑的汇率。英镑现在正接近突破1.30美元的重要支撑水平。如果低于预期的英国CPI数据支持英国央行进一步降息的可能性，英镑可能会贬值至约1.26美元，可能会抹去英镑自8月中旬以来对美元的涨幅。
GBP/USD，2024年5月至今来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer
美国9月份零售销售数据
10月17日星期四
分析师预计，9月美国零售销售环比增长0.2%，高于8月份的0.1%。同时，不包括波动较大的汽车和加油站销售的零售销售预计环比增长0.3%，较8月的0.2%有所提升。鉴于投资者对美国消费者支出放缓的担忧依旧存在，零售销售数据仍是一个重要的监测指标。
月度零售销售的上升可能提振美元，尤其是相对于欧元。欧元/美元汇率已经跌破了重要的上升趋势，目前正接近1.09的支撑位。若美国零售销售数据表现强劲，可能会进一步推高美元，导致欧元/美元跌破1.09的支撑位，甚至进一步向1.079靠近。
欧元/美元，2024年4月至今来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer
Netflix第三季度财报
10月17日星期四
分析师预计其第三季度每股收益增长37.3%，达到5.12美元，收入增长14.4%，达到98亿美元。同时，净新增订阅用户预计为426万，低于第二季度的800万。展望第四季度，分析师预计Netflix将给出每股收益3.90美元，收入达到100亿美元的指引。净新增订阅用户预计约为700万，远低于2023年第四季度的1310万。
期权市场的定价表明，Netflix的股价（截至周四收盘为730.29美元，今年迄今上涨56%）在第三季度财报公布后可能会有7%左右的波动。期权市场中伽玛值最大的价格水平为700美元，表明如果财报符合分析师预期，股价在隐含波动率重置后可能回落至该价格。
尽管今年Netflix股价上涨，但自8月以来上涨势头有所减弱，这可以从相对强弱指数（RSI）的下降中看出。此外，技术图表上似乎形成了上升楔形。目前700美元水平提供了一些支撑，但若跌破该水平，股价可能会进一步下跌，目标支撑位大约在660美元。
Netflix股价，2024年5月至今来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer
主要经济公告和公司财报日程：
以下是下周重要经济公告以及美国和英国公司报告的简要概述：
10月14日，周一
- 中国：9月进口、出口及贸易余额
- 财报：Karooooo (Q2)
10月15日，周二
- 加拿大：9月消费者价格指数（CPI）
- 欧元区：欧洲央行贷款调查
- 法国：9月CPI
- 新西兰：第三季度CPI
- 英国：8月平均工资、8月失业率、9月申领人数
- 财报：美国银行 (Q3)、Bellway (FY)、嘉信理财 (Q3)、花旗银行 (Q3)、高盛 (Q3)、强生 (Q3)、联合健康 (Q3)
10月16日，周三
- 意大利：9月CPI
- 日本：9月进口、出口及贸易余额
- 英国：9月CPI、生产者价格指数（PPI）、零售价格指数（RPI）
- 财报：雅培 (Q3)、摩根士丹利 (Q3)、普洛斯 (Q3)、惠特贝德 (HY)
10月17日，周四
- 澳大利亚：9月就业变化、9月失业率
- 欧元区：欧洲央行利率决议、9月协调CPI、欧盟领导人峰会
- 日本：9月CPI
- 美国：9月零售销售、截至10月11日的初请失业金人数
- 财报：AJ Bell (FY)、黑石 (Q3)、Elevance Health (Q3)、直觉外科 (Q3)、达信集团 (Q3)、Netflix (Q3)、瑞腾基 (Q3)、圣詹姆斯广场 (Q3)
10月18日，周五
- 中国：第三季度国内生产总值（GDP）、9月工业生产、9月零售销售
- 英国：9月零售销售
- 财报：美国运通 (Q3)、宝洁 (Q1)
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