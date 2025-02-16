一周展望：英国通胀、力拓业绩、初值PMI数据

欢迎来到我们精选的本周三大市场关注事件，时间范围从2月17日星期一开始。本周的经济新闻流将有所放缓，部分原因是美国市场将在星期一因总统日休市。

星期三，我们将迎来英国通胀数据的重要更新，这可能会影响英镑/美元（GBP/USD）。同一天，美联储最近一次利率决策会议的会议纪要也将公布，这可能有助于揭示决策者对美国货币政策的看法。大概率来看，会议纪要将强调美联储计划在可预见的未来维持利率不变，因为通胀仍高于央行2%的目标，而劳动力市场趋于稳定。然后在星期五，美国、英国和欧元区将发布2月份采购经理人指数（PMI）数据，提供制造业和服务业经济趋势的快照。

英国1月CPI

星期三 2月19日

自去年9月英国年度消费者价格增长率降至1.7%以来，通胀水平已略有回升。2023年11月，消费者价格指数（CPI）同比增长2.6%，随后在12月小幅回落至2.5%。经济学家预计1月CPI可能进一步下降至2.4%，但仍高于英格兰银行（BoE）的2%目标。核心通胀和服务业通胀则更高，分别达到3.2%和4.4%。尽管通胀压力持续，市场仍预计英格兰银行今年至少再降息两次。1月CPI数据可能在确认或改变这些预期方面发挥关键作用。

或许是因为市场已经消化了英格兰银行进一步降息的预期，英镑/美元近期稳定在1.256美元附近。上周五，该货币对小幅上升至1.259美元，这是自去年12月以来的最高水平。如果CPI数据高于预期，英镑可能会进一步走强，突破1.26美元的阻力位，进而可能推动其升至1.27或1.28美元。然而，通胀超预期可能会引发市场对英国经济“滞胀”（低增长、高通胀）风险的担忧，从而削弱投资者对英国的信心，导致英镑/美元走低。

英镑/美元，2024年8月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

力拓全年业绩

星期三 2月19日

分析师预计，力拓（Rio Tinto）将在2024年下半年报告每股收益3.54美元，营收268亿美元，同比增长0.5%。在2024年上半年，这家英澳金属和矿业公司公布了类似数据，每股收益3.54美元，营收268亿美元，同比增长1%。净利润为58亿美元。展望2025年上半年，分析师预计公司盈利将下降16%至每股3.13美元，而营收将下降0.5%至272亿美元。

上周五，力拓股价在富时100指数（FTSE 100）上报5,125便士（p）。自2020年以来，该股整体呈现横盘整理走势。尽管铜价上涨，但力拓股价似乎未能受益，反映出铁矿石价格的疲软。尽管如此，技术分析显示，自今年年初以来，相对强弱指数（RSI）一直在上升，表明市场情绪趋于积极，而股价已从1月初的4,720便士附近上涨。如果股价突破当前下降趋势线，可能进一步上涨，测试5,240便士的阻力位。

力拓股价，2024年6月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

2月PMI数据

星期五 2月21日

来自美国、英国和欧元区的采购经理人指数（PMI）数据将有助于塑造市场对2月份全球经济的预期。这些数据还可能揭示美国经济是否继续与欧洲和英国的经济走势出现分化。如果美国经济再次表现强劲，或者欧元区显示出复苏迹象，欧元/美元（EUR/USD）可能受到影响。

该货币对近期呈现筑底迹象，或为欧元走强奠定基础，目前正在挑战1.045美元的阻力位。如果欧元突破该水平，EUR/USD可能短期内突破上行，目标指向1.06美元。与此同时，相对强弱指数（RSI）呈上升趋势，表明欧元的动能有所增强。

目前尚不清楚这一反弹是短暂现象，还是更长期复苏的开始，但EUR/USD近期的上涨值得关注。至少在短期内，欧元可能进一步走强。

欧元/美元，2024年6月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

主要经济与公司事件

下周重要的经济公告及美国、英国公司财报包括：

星期日 2月16日

日本：第四季度国内生产总值（GDP）

星期一 2月17日

德国 ：德国央行（Buba）月度报告

：德国央行（Buba）月度报告 美国 ：总统日（美国市场休市）

：总统日（美国市场休市） 财报：无主要财报公布

星期二 2月18日

澳大利 亚 ：澳大利亚储备银行（RBA）利率决议

：澳大利亚储备银行（RBA）利率决议 加拿大 ：1月消费者价格指数（CPI）

：1月消费者价格指数（CPI） 英国 ：12月失业率、12月平均工资、1月失业金申领人数变化

：12月失业率、12月平均工资、1月失业金申领人数变化 财报：安托法加斯塔（Antofagasta，全年）、Arista Networks（第四季度）、百度（Baidu，第四季度）、益华计算（Cadence Design Systems，第四季度）、洲际酒店集团（InterContinental Hotels，全年）、美敦力（Medtronic，第三季度）

星期三 2月19日

新西 兰 ：新西兰储备银行（RBNZ）利率决议

：新西兰储备银行（RBNZ）利率决议 英国 ：1月消费者价格指数（CPI）、1月生产者价格指数（PPI）

：1月消费者价格指数（CPI）、1月生产者价格指数（PPI） 美国 ：联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要

：联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要 财报：亚德诺半导体（Analog Devices，第一季度）、BAE系统（BAE Systems，全年）、Etsy（第四季度）、佳明（Garmin，第四季度）、嘉能可（Glencore，全年）、力拓（Rio Tinto，全年）、Wingstop（第四季度）、Wix（第四季度）

星期四 2月20日

澳大利 亚 ：1月失业率、2月Judo Bank制造业PMI初值

：1月失业率、2月Judo Bank制造业PMI初值 中国 ：中国人民银行（PBoC）利率决议

：中国人民银行（PBoC）利率决议 德国 ：1月生产者价格指数（PPI）

：1月生产者价格指数（PPI） 日本 ：1月消费者价格指数（CPI）

：1月消费者价格指数（CPI） 美国 ：截至2月14日的每周初请失业金人数

：截至2月14日的每周初请失业金人数 财报：阿里巴巴（Alibaba，第四季度）、英美资源集团（Anglo American，全年）、勃肯（Birkenstock，第一季度）、Booking Holdings（第四季度）、Centrica（全年）、劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group，全年）、MercadoLibre（第四季度）、Mondi（全年）、网易（NetEase，第四季度）、Nu Holdings（第四季度）、Rivian Automotive（第四季度）、Southern Company（第四季度）、沃尔玛（Walmart，第四季度）

星期五 2月21日

欧元区、法国、德国、英国、美国 ：2月PMI初值

：2月PMI初值 英国 ：1月零售销售数据

：1月零售销售数据 财报：Constellation Energy（第四季度）、汇丰银行（HSBC，全年）、渣打银行（Standard Chartered，全年）

注：尽管我们在撰写时已仔细核对所有日期以确保准确性，但上述公告仍可能发生变化。



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