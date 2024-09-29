一周展望：德国CPI，美国ISM数据，就业报告

欢迎来到Michael Kramer本周三大市场事件精选以及最新美国大选更新。

在接下来几天的经济新闻焦点中，美国就业报告位居首位，此外还有两项美国采购经理人指数（PMI）数据。这些数据将为交易员和投资者提供新的视角，了解美国经济表现如何，并可能暗示是否会有更多的降息。同时，周一我们还将获得德国9月通胀数据。

美国大选更新

根据在线博彩网站PredictIt的数据，市场对谁将在11月5日赢得美国总统大选的看法在过去一周没有显著变化。副总统卡玛拉·哈里斯继续以稳定的优势领先前总统唐纳德·特朗普。PredictIt的用户可以下注两位主要候选人的胜负。在支持哈里斯的下注者中，56%的人认为她会赢，44%的人认为她会输。对于特朗普，47%的下注者支持他获胜，53%的人则认为他会失败。然而，在一个最终由六到七个摇摆州的选民决定胜负的选举制度中，国家层面的领先地位或许并不那么重要，而哈里斯和特朗普在这些关键州的竞争几乎不相上下。

美国大选民意调查追踪，2024年7月至今

尽管存在不确定性，美国股市似乎并未受到太大影响。标普500指数（图上红线）在周四创下5767.37点的历史新高。随着我们进入大选前的最后一个月，情况可能会发生变化，预计对冲活动将在接近11月5日时增加。Skew指数——衡量一方面防范市场大幅下跌的衍生品成本与另一方面从市场上涨中获利的衍生品成本之差——已升至约160，表明投资者开始考虑大选结果可能带来的影响。该指数达到如此高的水平非常罕见。

CBOE Skew指数，2011年至今

德国9月CPI

9月30日星期一

德国8月年通胀率下降至1.9%，低于7月的2.3%，而欧盟标准化消费者价格指数（CPI）也从7月的2.6%降至8月的2%。这些下降将德国的通胀率降回到德国央行设定的2%目标。如果欧洲最大经济体的通缩趋势在9月持续，欧洲央行可能会更加大胆地在年底前进一步降息。

市场目前预计到年底前，欧洲央行将再降息近两次。然而，这些降息可能对削弱欧元兑美元的效果有限，因为市场预计美联储将再降息三次。如果美国的经济数据低于预期，欧元可能会进一步走强，对弱势美元形成支撑。在整固于1.12美元附近后，欧元/美元可能在接下来的几天内走高。若突破，短期内汇率可能升至约1.148美元，受到该货币对的相对强弱指数（RSI) 所显示的看涨动能的支撑。

欧元/美元，2021年4月至今

美国9月ISM数据

10月1日星期二（制造业）和10月3日星期四（服务业）

本周，美国供应管理协会（ISM）将发布两项重要的PMI数据。分析师预计，9月制造业可能继续萎缩，而服务业则可能继续扩张。预计9月ISM制造业PMI将达到47.7，高于8月的47.2；而ISM服务业PMI预计为51.5，与8月持平。PMI读数高于50意味着行业总体扩张，低于50则表明行业在萎缩。

这两份报告可能影响投资者对美国经济的看法，进而影响交易员对油价的预期。美国原油基准西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格从4月的每桶85美元以上下降至当前约68美元的水平。如果美国经济出现进一步放缓的迹象，WTI价格可能会跌至66美元附近的关键支撑位。日线图显示WTI形成了一个“空头旗形”形态，表明疲弱的ISM数据可能足以使该商品跌破66美元，进而可能首次自2021年以来跌破60美元。

美国原油价格，2019年至今

美国9月就业报告

10月4日星期五

分析师预计美国经济在9月新增了14万个就业岗位，与8月的14.2万个新增就业岗位基本持平。失业率预计仍维持在4.2%，而平均时薪预计月环比上涨0.3%，年同比增长3.7%，略低于8月的0.4%和3.8%。这些数据不仅能显示美国经济的走向，还能影响美国货币政策的制定。

对交易员而言，就业报告再次成为短期隐含波动率的潜在交易机会。上一次报告发布前，1日波动率指数（Vix1d）在发布前一天飙升至近22点。在即将到来的周五就业报告前，该指数可能再次达到类似水平。然而，报告发布后，隐含波动率预计会迅速下降，可能导致股指期货短暂上涨，后续走势将取决于数据的实际表现。

CBOE 1日波动率指数，2024年4月至今

重点经济和公司事件

以下是下周重要的经济公告和美英公司报告的简要概览：

9月30日，星期一

中国 ：9月采购经理人指数（PMI）数据

：9月采购经理人指数（PMI）数据 德国 ：7月零售销售，9月消费者价格指数（CPI）初值

：7月零售销售，9月消费者价格指数（CPI）初值 英国 ：第二季度国内生产总值（GDP）

：第二季度国内生产总值（GDP） 美国 ：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在纳什维尔的讲话

：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在纳什维尔的讲话 业绩发布：嘉年华公司（Q3）

10月1日，星期二

澳大利 亚 ：8月零售销售

：8月零售销售 欧元区 ：9月CPI初值

：9月CPI初值 美国 ：9月ISM制造业PMI

：9月ISM制造业PMI 业绩发布：Acuity（Q4），McCormick（Q3），耐克（Q1），Paychex（Q1）

10月2日，星期三

澳大利 亚 ：9月Judo银行PMI数据

：9月Judo银行PMI数据 欧元区 ：8月失业率

：8月失业率 美国 ：9月ADP就业变化

：9月ADP就业变化 业绩发布：康尼格拉（Q1），JD Sports Fashion（HY），Lamb Weston（Q1），李维斯（Q3），RPM International（Q1）

10月3日，星期四

澳大利 亚 ：8月进出口和贸易余额

：8月进出口和贸易余额 瑞士 ：9月CPI

：9月CPI 英国 ：英格兰银行货币政策报告听证会

：英格兰银行货币政策报告听证会 美国 ：9月ISM非制造业PMI，9月27日初请失业金人数

：9月ISM非制造业PMI，9月27日初请失业金人数 业绩发布：星座公司（Q2），乐购（HY）

10月4日，星期五

欧元区 ：8月生产者价格指数（PPI）

：8月生产者价格指数（PPI） 美国 ：9月就业报告，包括非农就业人数、平均时薪和失业率

：9月就业报告，包括非农就业人数、平均时薪和失业率 业绩发布：JD Wetherspoon（FY）

注意：尽管我们已仔细核对所有日期以确保其正确性，但以上公告可能会有所变动。



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