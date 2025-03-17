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一周展望：美联储、英银利率决议；美光业绩

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CMC Markets

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17 Mar 2025, 16:00

本周市场将受到各大央行的主导，包括日本、美国和英国在内的多个国家将召开利率决策会议。完整列表请见下方的事件日历。重点经济数据方面，美国2月零售销售数据将在周一发布，随后周二将公布进出口价格数据。在当前贸易紧张局势加剧和关税威胁上升的背景下，这些数据可能更具重要性。如果美国的通胀压力向实体经济和全球市场蔓延，首先会在美国进出口数据中体现出来。

美联储利率决议

星期三 3月19

美联储预计将维持联邦基金利率在4.25%至4.5%区间不变。本次会议的关键在于，美联储将通过《经济预测摘要》（Summary of Economic Projections）传达其未来降息计划。这份季度报告涵盖GDP增长、失业率、通胀和利率预测。

市场对美联储在2025年降息次数仍存在分歧，预期范围在两次至三次之间。首次降息的时间点也仍有争议，但大多数市场参与者预计降息将在6月或7月恢复。联邦基金期货合约目前预计，到2026年12月，累计降息幅度将达到100个基点。

图片：CME FedWatch工具截至3月17日（周一）显示，美联储预计将在3月18-19日会议上维持利率不变，交易员预计6月开始三次降息。

 

英国央行利率决议

星期四 3月20
经济学家预计，英国央行（BoE）本月将维持基准利率在4.5%不变，下一次降息预计将在6月进行。市场预测，今年仅会有两次额外的降息。如果周四英国央行按兵不动，可能会削弱英镑，尤其是在3月英镑兑美元大幅走强的情况下。不过，英镑的走势还将取决于前一天美联储的利率决议。

年初时，英镑兑美元从14个月低点（低于$1.22）反弹，目前已接近$1.30。不过，目前GBP/USD的上升势头在$1.298附近遇阻。如果无法突破该阻力区，汇价可能会回落至$1.28，特别是英国央行释放更多降息信号的情况下。然而，如果英镑突破$1.30，则可能进一步上涨至下一个阻力位$1.31。

GBP/USD势（2024年9月至今）

 

美光科技Q2财报

星期四 3月20

分析师预计，美光科技（Micron Technology）第二季度营收同比增长35.5%至79亿美元，每股收益（EPS）达到1.42美元，较去年同期的0.42美元增长逾三倍。毛利率预计将从去年的20%提升至38.4%。展望第三季度，分析师预计公司指引营收为85亿美元，每股收益为1.50美元，毛利率为37.6%。

由于市场对Q2财报的不确定性较高，期权市场预计财报公布后股价波动幅度将超过10%。截至周四收盘，这家存储芯片公司的纳斯达克的上市股票年初至今上涨8.6%，报94.88美元。

预期的财报后股价波动反映了该股的高隐含波动率。尽管近期美股整体走势疲软，但期权市场显示出对美光的看涨期权（call option）大量布局，尤其是3月21日到期、行权价为120美元和125美元的合约。这表明，一旦隐含波动率下降，市场做市商可能被迫解除对冲头寸，从而导致美光股价下跌。

自去年7月以来，美光股价一直在85美元至110美元之间震荡。如果财报发布后跌破支撑位，股价可能进一步下探至下一个技术支撑位74.50美元。相反，如果业绩超预期推动股价上涨，其涨幅可能受限于110美元附近的近期交易区间上限。

美光科技股价走势（2023年10月至今）

 

重点经济与公司事件

下周的主要经济数据发布及美国、英国公司财报安排如下：

星期一 3月17

中国：2月工业生产、2月零售销售

美国：2月零售销售

财报：趣富科技（Qifu Technology，Q4）

星期二 3月18

加拿大：2月消费者价格指数（CPI）

日本：2月进出口数据

财报：克洛斯兄弟（Close Brothers，HY）、腾讯音乐（Tencent Music Entertainment，Q4）、Trustpilot（FY）、小鹏汽车（XPeng，Q4）

星期三 3月19

欧元区：2月调和CPI

日本：日本央行（BoJ）利率决议

新西兰：第四季度国内生产总值（GDP）

美国：美联储（Fed）利率决议

财报：通用磨坊（General Mills，Q3）、M&G（FY）、保诚集团（Prudential，FY）、Softcat（HY）

星期四 3月20

澳大利亚：2月失业率及就业变动

中国：中国人民银行（PBoC）利率决议

德国：2月生产者价格指数（PPI）

日本：2月全国CPI

瑞士：瑞士国家银行（SNB）利率决议

英国：英国央行（BoE）利率决议、1月失业率、1月平均收入、2月失业金申请人数变化

美国：截至3月14日当周初请失业金人数

财报：埃森哲（Accenture，Q3）、达登餐饮（Darden Restaurants，Q3）、联邦快递（FedEx，Q3）、詹姆斯费舍尔公司（James Fisher and Sons，FY）、美光科技（Micron Technology，Q2）、耐克（Nike，Q3）

星期五 3月21

加拿大：1月零售销售

欧元区：3月消费者信心指数（初值）

英国：3月GfK消费者信心指数

财报：嘉年华邮轮（Carnival，Q1）、Ceres Power（FY）、JD Wetherspoon（HY）、Lennar（Q1）

注：尽管我们已仔细核查所有日期，以确保其准确性，但上述公告可能会有所变动。

 


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