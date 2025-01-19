一周展望：特朗普，日本央行利率决议，Netflix财报

美国将迎来一个因假期而缩短的交易周，1月20日星期一市场将因纪念马丁·路德·金（Martin Luther King）的生日而休市。这一天恰好也是当选总统唐纳德·特朗普的就职典礼日。下周经济数据发布较少，除了周五的日本央行利率会议，下面我们将对此进行预览。在财报方面，Netflix将发布其最新的季度业绩。

特朗普的第二幕

当唐纳德·特朗普在1月（星期一，澳东时间3点/新西兰标准时间5点）宣誓成为美国第47任总统时，一个大舞台将为这位自过去几周以来凭借大胆声明和挑衅言辞吸引眼球的男人展开。可以预见，在接下来的几周、几个月和几年里，他将在经济和地缘政治方面毫不留情，竭尽全力。

尽管华尔街在星期一因纪念马丁·路德·金日（或许正因为休市），金融市场仍然紧张，关注共和党总统上任后头100天可能带来的影响。然而，许多利率和价格的变化自去年11月选举以来已开始出现，如果实际行动与其言辞不符，可能会出现反转。

特朗普的第一任期以重税和关税政策为特征，尤其针对中国。预计在他第二任期中，仍将采取类似的策略，可能会沿用“里根经济学”的方式，即通过极端要求为最终的妥协或交易铺路。关税通常会加强美元，而自选举以来，美元已明显升值。

这也因为美国联邦储备委员会（美联储）在白宫即将做出的决定不确定性的背景下，采取了更加谨慎的立场。若最初的关税加征低于预期，美元的当前强势可能会逆转。

特朗普承诺放松金融监管政策，华尔街对此给予了热烈欢迎，金融行业指数自选举以来已上涨超过7%。通过放松《多德-弗兰克法案》（2010年旨在通过提高金融体系透明度和问责制来促进美国金融能力的联邦法律）中的部分规定，政府可能希望刺激贷款和投资。然而，实施这些计划的具体效果将取决于执行的方式。

美国企业期待特朗普提出的减税计划，这可能通过降低企业税率和鼓励海外利润的汇回，来刺激投资和股东回报。然而，平衡这些减税措施与政府预算赤字之间的关系至关重要。如果减税政策得当，改革可能会惠及企业，但如果导致赤字加剧，则可能会令债券市场感到不安。

特朗普在竞选期间宣布的对中国采取强硬立场可能会加剧地缘政治紧张，影响贸易和全球市场。然而，与俄罗斯的关系改善可能会改变能源市场和国防支出，这可能导致美国与中国签署一项新的协议，类似于1985年的《广场协议》，从而降低能源价格。

最后，特朗普长期宣称的基础设施计划可能会通过在道路、桥梁和宽带连接方面的投资创造就业机会，从而推动经济发展。然而，融资问题仍然不确定，过度支出可能会增加国家债务。特朗普第二任期的前100天可能会在金融市场中引发涟漪，影响从股票和债券到商品和货币等各个领域。

Netflix 第四季度业绩

1月21日星期二

分析师预计，Netflix将在1月21日（星期二）交易结束后发布的第四季度业绩显示，净利润增长98.1%，达到每股4.18美元，收入为101亿美元，同比增长14.4%。净新增用户预计为917.5万，使Netflix的总订阅用户数达到2.909亿。对于第一季度，分析师预计净利润将增长13.7%，达到每股6.00美元，而收入预计将增长11.9%，达到105亿美元。

截至周四收盘，Netflix股价自年初以来下跌了5%，为842.37美元。根据期权市场定价，发布第四季度财报后，股价可能会波动约8.1%。期权市场还显示，支撑位在830至840美元之间，阻力位在880美元左右。

如果公司发布的业绩符合或超出预期，可能会导致股价上涨。随着业绩发布和事件风险消退，隐含波动性水平可能会大幅下降，导致看跌期权价值降低。这可能会带来对冲流动性，推动股价上涨，填补880美元附近的缺口，甚至可能将股价推升至925美元附近的第二个缺口。

然而，如果纳斯达克上市公司的业绩未能令市场满意，且抛售将股价压至840美元支撑位以下，股价可能会跌向下一个重要支撑位770美元。

Netflix股价，2024年10月14日至今 来源： TradingView , Michael Kramer

日本银行利率决策

1月24日，星期五

目前市场预计日本银行在1月会议上加息的概率为85%。这一预期最近有所上升，因为官员们暗示即将加息的可能性。

近年来，由于市场脆弱性和全球市场波动，特别是在7月加息后，日本央行一直采取谨慎态度。然而，随着日元在12月因日本央行决定维持利率不变而对美元贬值，东京的政策制定者面临着棘手的局面。

如果日本央行将利率上调四分之一个百分点至0.5%，美日利差仍将较大，可能会继续给日元带来压力。但如果美元/日元在当前约155日元的水平附近测试支撑位，那么加息可能会导致日元升值，美元/日元可能下跌至149日元。另一方面，如果日本央行再次维持0.25%的利率并表示下次可能加息，日元可能会进一步贬值，美元/日元可能会升向160日元。

美元/日元，2024年6月至今 来源： TradingView , Michael Kramer

主要经济和公司事件

下周的主要经济公告以及美国和英国公司报告包括：

1月20日，星期一

• 中国：人民银行利率决策

• 瑞士：世界经济论坛（在达沃斯举行，持续到1月24日）

• 美国：市场休市（联邦假期）

• 财报：无主要公司财报发布

1月21日，星期二

• 加拿大：12月消费者价格指数（CPI）

• 新西兰：第四季度CPI

• 英国：11月失业率和就业变化，12月失业申请人数变化

• 财报：CharlesSchwab（第四季度），Netflix（第四季度）

1月22日，星期三

• 日本：12月出口、进口和贸易差额

• 财报：AbbottLaboratories（第四季度），easyJet（第一季度），JD Wetherspoon（第二季度），Johnson & Johnson（第四季度），Pensionbee（第四季度），Procter & Gamble（第二季度）

1月23日，星期四

• 澳大利亚：1月Judo银行采购经理人指数（PMI）数据

• 加拿大：11月零售销售

• 日本：12月CPI

• 美国：截至1月17日的每周初请失业金人数

• 财报：GEAerospace（第四季度），Intuitive Surgical（第四季度），Texas Instruments（第四季度），Union Pacific（第四季度）

1月24日，星期五

• 欧元区、法国、德国、英国、美国：1月闪电PMI数据

• 日本：日本银行利率决策

• 财报：AmericanExpress（第四季度），NextEra Energy（第四季度），Verizon（第四季度）