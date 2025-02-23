一周展望：澳大利亚CPI、美国PCE、英伟达财报

本周经济新闻较为清淡，主要数据包括德国通胀数据和美国第二季度GDP修正值。市场的关注点将集中在澳大利亚消费者价格指数（CPI）报告和美国个人消费支出（PCE）数据上，其中PCE是美联储首选的通胀指标。然而，英伟达（Nvidia）将于2月26日公布的第四季度财报，可能成为市场的主要推动因素。市场预计英伟达的财报将引发7.76%的股价波动，相当于市值在2600亿美元以上的涨跌幅度。
澳大利亚CPI数据
2月26日（周三）
自2022年12月通胀率见顶以来，澳大利亚的通胀率已大幅下降。然而，在2023年9月和10月触及2.2%的低点后，过去几个月CPI回升至2.5%。分析师预计1月CPI同比增长2.6%，这将是连续第三个月上涨。
尽管澳大利亚的2年期和10年期国债收益率保持稳定，但由于日本央行加息以及日本10年期国债收益率快速攀升，澳元/日元（AUD/JPY）汇率大幅下跌。若CPI数据高于预期，可能会短暂缓解澳元的贬值压力。然而，从技术面来看，自去年11月以来，RSI（相对强弱指数）多次未能突破50，整体趋势仍然偏空。
AUD/JPY，2024年5月至今来源：TradingView, Michael Kramer
英伟达Q4财报
2月26日（周三）
英伟达预计将在2025财年第四季度报告营收同比增长72.1%至380亿美元，主要受数据中心业务和新一代Blackwell图形处理单元（GPU）推动。同时，每股收益（EPS）预计增长63.5%至0.84美元，毛利率预计达到73.5%。
市场关注的焦点在于英伟达的业绩指引。分析师预计第一季度营收增长60.4%至418亿美元，毛利率预计为72.2%。然而，英伟达通常会给出高于市场预期的指引，平均超出20亿美元左右。因此，如果本次指引仅符合市场预期，可能难以令投资者满意。
目前，市场预计财报发布后股价波动约8%，意味着英伟达股价可能难以突破150美元，并将在148.50美元遇到较强阻力。从技术面来看，RSI（相对强弱指数）呈下降趋势，显示出负面动能。下方支撑位在130美元，如果跌破该水平，英伟达可能会在财报发布后的几天内回测113美元附近的低点。
英伟达股价走势，2024年5月至今来源：TradingView, Michael Kramer
美国PCE数据
2月28日（周五）
当前市场调查预计核心PCE在1月份环比增长0.4%，克利夫兰联储的预测也与之相近。如果这一预期成真，将对市场不利，可能导致美国国债收益率大幅上升，并彻底消除美联储在2025年降息的可能性。
最显著的影响可能体现在欧元/美元（EUR/USD）走势上。近期欧元表现有所改善，但仍未能突破1.05美元的关键阻力位。若突破1.05美元，可能进一步上涨至1.06美元；但如果欧元第三次未能突破1.05美元，则可能下跌至1.02美元。
EUR/USD，2024年6月至今来源：TradingView, Michael Kramer
重点经济及公司事件
本周主要的经济公告及美国、英国公司财报包括：
周一 2月24日
欧元区：1月消费者价格指数（CPI）
德国：2月IFO商业景气指数
财报：Croma Security Solutions（全年）、Kosmos Energy（Q4）、Zoom（Q4）
周二 2月25日
德国：第四季度国内生产总值（GDP）
美国：2月消费者信心调查、12月房价指数
财报：Home Depot（Q4）、Intuit（Q2）、Keurig Dr. Pepper（Q4）、Workday（Q4及FY25）
周三 2月26日
澳大利亚：1月CPI
德国：3月GfK消费者信心调查
美国：1月新屋销售数据
财报：Aston Martin（全年）、Lowe's（Q4）、Monster（Q4）、Salesforce（Q4及FY25）、Snowflake（Q4及FY25）
周四 2月27日
日本：2月东京CPI
美国：第四季度GDP
财报：Dell（Q4）、Duolingo（Q4）、伦敦证券交易所（全年）、Ocado（全年）、Rolls-Royce（全年）、Taylor Wimpey（全年）、华纳兄弟探索（Q4）
周五 2月28日
加拿大：第四季度GDP
德国：1月零售销售、1月失业数据
英国：2月房价指数
美国：第四季度个人消费支出（PCE）、截至2月21日的初请失业金人数
财报：Rightmove（全年）
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