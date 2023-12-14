鲍威尔放鸽，道指创历史新高，后市如何看待？

美联储在12月的会议上将联邦基金利率目标区间维持在 5.25-5.5% 不变。其货币政策声明对经济增长的描述进行了更新，承认经济增速已从第三季度的强劲增长中放缓，对通胀的描述也进行了更新，承认通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位。

尽管最近金融状况有所缓和，但该声明仍保留了 11 月份声明中添加的对金融状况收紧的认可。 声明再次指出，金融和信贷状况收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，但这些影响的程度仍不确定。

美联储更新的点阵图预测显示利率中值将在2024年降息75个基点至4.6%，2025年降息100个基点，2026年降息75个基点，长期利率预计在2.5%。

鲍威尔新闻发布会的发言

鲍威尔在新闻发布会上表示利率正处于或接近其峰值，美联储可能不会进一步加息，如果条件合适，美联储准备进一步收紧货币政策。

鲍威尔表示美联储在会议上讨论了降息的时机，这是近几次会议中首次出现该说法。目前没有证据证明美国经济陷入了衰退，因当下劳动力市场数据仍然火热，但不排除明年经济衰退的可能性。从目前来看美国通胀虽然放缓但仍然过高，整体物价水平仍没有下降。鲍威尔同时表示，不会等到通胀回落至2%再考虑降息，原因是可能会滞后。

鲍威尔发言后市场的反映

因市场对明年或将产生的75个基点的降息进行了提前的计价，美国三大股指大幅上涨，道指创历史新高至37095点，标普500与纳指均刷新年内高点。美元指数大幅下跌创11月29日以来低点。10年期美债收益率跌破4%。黄金重回2000上方。

鲍威尔的鸽派发言将市场乐观情绪推向了高潮，然而市场并未对降息的前置条件（经济下行或衰退）进行计价。在指数创新高后，我们仍认为指数在2024上半年或面临深度修正的风险，投资者应该耐心等待倒车接人的机会。

道指日线级别陷入超买，短线脱离5日均线过高或面临震荡修复的可能性，下方支撑关注35950。

道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（12月14日）



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