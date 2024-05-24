英伟达股价突破新高，财报即将公布：惊喜是否再度来袭？

英伟达股价今年以来已上涨超90个百分点，市值突破23亿美元，仅次于微软和苹果，高于Alphabet（谷歌母公司）。英伟达于5月22日（周三）收盘时公布的财报将成为本周最重要的事件。

估值增幅与增长前景卓越

英伟达目前的估值增幅相当高，达到了近年来的最高水平。考虑到晨星公司在其量化表中公布的不同指标，英伟达目前的市净率为52.93倍，市盈率为77.52倍。

英伟达亮眼的增长速度也应证了其估值的合理性。市场一致认为英伟达股票每股收益（EPS）将达5.58美元，较去年同期的1.09美元高出412%；营收将比上年增长241%，达到2453万美元。

晨星公司关于英伟达的情况介绍，于2024年5月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

英伟达能否维持强劲增势？

根据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）的预测，人工智能产业在未来十年的复合年增长率将达到42%。这点无疑有利于英伟达等企业，但同时也吸引了竞争。AMD和英特尔等竞争对手正在开发新的加速器，可以与英伟达的GPU抗衡。

英伟达股价正处于历史最高位

随着财报即将公布，英伟达的股价已直逼今年3月创下的历史最高点（973.92美元）。经过几个月的盘整，股票超买虽然仍处在较高水平，但并未达到极端。不过，英伟达近几周的招聘量出现大幅缩减，降低了股价走势的可靠性。

带ROC（21）的英伟达股价走势日线图，于2024年5月21日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

财报结果将决定股价能否突破阻力位水平。在此值得注意的是，英伟达在利润方面表现一直十分出色：在过去的四个季度中，英伟达的实际利润比预期平均高出19.5%。此外，市场还将聚焦英伟达发布的下一季度业绩指导或预测。目前，市场一致预计英伟达今年第二季度的收入将达2654万美元



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