一周展望：澳联储或再次加息，中国10月贸易、CPI数据

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储主席布洛克近日表示，澳大利亚央行对高通胀的容忍度较低。 10 月 25 日公布的澳大利亚第三季度CPI上涨 1.2%，高于市场预期的 1.1%。第三季度CPI同比上涨5.4%，高于预期的5.3%。9月CPI同比上涨5.6%，高于预期的5.4%。通胀的上涨引发了市场预期澳联储将进一步采取行动抑制通胀。路透社采访的39名经济学家中，有34名认为澳联储将在周二加息25个基点至4.35%。四大行均预计将加息25个基点，并且至少将维持该利率水平至明年年中。

中国10月贸易数据 —— 周二

尽管最近的贸易数据显示国内需求低迷，但最近中国第三季度GDP数据显示经济活动有所回升。 9月份中国出口（以美元计算）同比下降6.2%，这是自4月以来连续5个月下降，但降幅在近两个月有所收窄。与此同时，9月进口同比下降6.3%，连续10个月录得负值。市场预期10月出口同比下降2.9%，进口同比下降4.5%，降幅较上月进一步收窄。

中国10月CPI、金融数据 —— 周四

9月CPI再次失去增长，同比放缓至0%，环比放缓至0.2%。其中食品价格下降明显，猪肉价格9月同比下降22%，蔬菜价格同比下降6.4%，拖累了整体的CPI指数。而10月食品价格延续回落态势，猪肉价格继续走弱，反映当前生猪市场供大于求的情形。此外，受国际油价下跌影响，国内成品油于10月24日下调。在此情形下，市场预期10月CPI同比再次转负，为-0.2%，PPI预期同比下降2.8%，较上月跌幅进一步扩大。

金融数据方面，市场预期10月新增人民币贷款6500亿人民币，新增社融19165亿人民币，较上月均出现较大程度回落，反映在当前房市低迷的背景下，居民购房需求仍然较低。企业端在内需不振的背景下融资需求仍然偏弱。

鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上讲话 —— 周五

美联储主席鲍威尔在11月的新闻发布会中向市场传达了鸽派言论，即使强调当前没有考虑降息，但考虑到近期金融环境的收紧对经济活动的压力，市场预期美联储在今年的加息活动已经停止。但即便如此，鲍威尔仍然保留了明年可能存在加息的可能性，即使长期利率持续攀升，但鲍威尔对政策是否具有足够的限制性仍没有信心。预计鲍威尔在本周的讲话中不会出现明显的措辞上的更改，即使在得到最新的就业数据放缓的证据后。

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：澳联储利率决议

中国10月贸易帐

中国10月以美元计算进出口（年率）

美国9月贸易帐

美国9月进出口

周三：欧元区9月零售销售（月率/年率）

周四：日本9月贸易帐

中国10月CPI（月率/年率）

中国10月PPI（年率）

中国10月M0、M1、M2货币供应（年率）

中国10月新增人民币贷款

中国10月新增社会融资规模

周五：英国第三季度GDP初值（季率/年率）

美国11月密歇根大学1年期通胀预期初值

美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 （NDAQ 100 - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月5日）

纳指100上周因鲍威尔偏鸽的言论大幅上涨，重新回到15000之上，而就业数据的放缓进一步强化了美联储12月暂停加息的预期。因此，在没有衰退预期的背景下，当前偏鸽的政策预期或支持股市整体维持反弹趋势。技术形态上承压于15100，若形成突破或再度挑战前高的可能性。

澳元兑美元（AUD/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月5日）

澳元兑美元上涨大幅反弹至0.65上方，当前水平为8 – 9月的平台阻力区域，可能面临小幅度调整，但预计将延续反弹趋势。若形成突破或进一步上涨至0.67。

香港恒生指数（HSI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月5日）

香港恒生指数受全球风险偏好回暖，反弹至60日均线附近17850。关注指数是否能形成破位，若成功破位或进一步上涨至通道上轨压力18700 – 18900附近。MACD指标再度形成金叉。

现货白银（XAG/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月5日）

现货白银近期延续盘整趋势，但目前来看反弹趋势仍然完好，预计此处或形成突破进一步上行至趋势线压力24附近。



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