美股突发跳水脱离高位，接下来或面临调整？

当地时间周三，美股在开盘后曾一度小幅走高，其中纳指100续创历史新高16860，但随后突发跳水，其中道指跌1.27%，标普500跌1.47%，纳斯达克综指跌1.5%。

美股跳水的原因可能与美联储一些官员的言论有关，即使美联储主席鲍威尔在12月的利率政策会议中释放鸽派降息信号，但近期美联储官员频繁对该预期进行回击，例如美联储哈克昨日表示目前抗通胀任务尚未完成，不需要再度加息，经济软着陆的过程可能坎坷，当下经济放缓的速率大于数据，美联储不会立即降息。鹰派言论与鲍威尔此前偏鸽的说法形成预期差，为当下的乐观情绪泼了一层冷水。当然，随着假期的临近，指数创新高将引发多头获利了结的情绪越来越重。

此外，红海水域近期的冲突持续发酵，能源价格也企稳出现反弹，在近几个月油价与指数大体呈现反比趋势运行，如下图所示。其主要逻辑为，1）地缘政治冲突利好油价，利空股市。2）经济数据放缓，需求不足利空油价，但数据放缓引发的降息预期利好股市。

标普500指数（黄） vs WTI原油（蓝）

来源：Tradingview, CMC Markets（12月21日）

近期油价或有反弹的基本面条件，例如地缘冲突和产油国新增的减产进入执行阶段，若自愿减产执行充分或造成一定的供应缺口，当然这是未知数。此外，需求端是否在明年一季度大幅萎缩也有待观察。若上述基本面符合，油价或面临反弹，而股市则面临调整压力（经济好于预期，降息不及预期）。

CME的FED Watch对明年的降息路径给了乐观的预测，如下图所示，最快或于明年3月进行首次25个基点的降息，至6月累计降息75个基点的概率为65.8%，至9月累计降息125个基点的概率为55.6%，这比美联储所释放的信号更为乐观。而满足这个降息幅度的条件在于经济降温的速率大于美联储的预测。

来源：CME

如果说降息预期是美股创新高的主要推动力，那么降息不及预期则会限制上涨，即通胀顽固。

如果降息符合或超预期，这意味着经济下行速率更快，硬着陆风险加大，这引发衰退担忧情绪。

综合来看，美股在创新高后，在2024年或面临一次较大规模的调整。

纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 4小时图

来源：CMC Markets（12月21日）



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