欧佩克减产未能提振油价，后市如何看待？

近期原油价格走势



国际油价自10月20日以来持续走弱，因一系列数据的走弱反映了当下市场需求的放缓，例如美国失业率升高、零售数据下滑、二手车价格下跌；美国原油库存数据出现增加；欧元区经济数据疲软导致的衰退担忧等。WTI原油自90美元一路回落，在11月下旬后在75美元附近进行盘整。

OPEC减产对原油价格的影响



在11月30日召开的欧佩克+部长级会议中，成员国愿意在需求放缓引发的供应过剩和油价下跌的背景下进行减产，宣布在明年第一季度“自愿”减产约219万桶/日，沙特与俄罗斯分别减产100万桶/日和50万桶/日。此外，此次会议中内部存在严重分歧，安哥拉拒绝减产，表明将高于欧佩克规定的配额。尼日利亚也反对规定的生产配额，上调产量目标。因成员国的分歧以及自愿原则使市场对减产的执行性产生怀疑， WTI原油日内转跌，最低跌至75.2美元。

原油价格走势分析



从技术层面来看，WTI原油为关键的多空分水岭，目前来看支撑稳固，MACD底部金叉，现阶段油价或围绕75 – 80美元进行震荡。但从中长期走势来看，2024年全球经济的衰退预期或从抑制油市需求端，而欧佩克内部的矛盾或导致减产难以100%履行造成剩余供应，油价或长期走弱。美国方面的数据已经出现疲软的苗头，例如失业率上升，PMI放缓，初请失业金人数出现上升，家庭实际收入停滞不前，储蓄率降低，消费者支出放缓，信用卡拖欠增加等。



油价或在明年第一季度跌破75美元关口，或再次跌至65美元附近。

WTI原油 (Crude Oil WTI – Cash) —— 日线图来源：CMC Markets（12月1日）



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