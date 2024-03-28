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探索四月投资机会

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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

28 Mar 2024, 14:15

 

四月即将迎来一系列重大事件，引发诸多趋势值得关注。

以下是对未来一个月的展望： 

 

美股财报季 

美股第一季度财报季将在四月拉开帷幕，各大公司将纷纷发布公告。特斯拉的股价跌幅今年以来已达到30%左右（截至三月末），因此将受到密切关注。由于电动车需求下降，中国市场竞争激烈，因此特斯拉的车辆交付数量尤为重要。特斯拉发布财报后能否有效止损，甚至止跌回升？相反，得益于AI和尖端技术实际部署方面的进步，Meta和微软公司均维持了正增长的趋势。 

 

比特币减半 

比特币减半事件即将在四月（预计419日）进行。过去发生的减半事件均造成了比特币价格震荡。如需了解比特币减半的详细解读及潜在影响分析，请点击此处阅读。 

 

可可价格疯长 

今年以来，可可价格一路猛增，涨幅已超一倍。期货价格曲线现正呈现出强劲的现货溢价结构。 

受“厄尔尼诺现象影响，西非地区变得更加干旱，对加纳等可可生产大国产生了影响。四月，市场能否渐趋稳定、抑制价格疯涨，抑或是Cocoa Bulk Bean（英国）等差价合约将持续上行？ 

 

WTI原油崛起 

原油（WTI）现货差价合约强劲走势不减，近期达到了自202311月来的最高水平。近几个月，OPEC+已减少市场石油供应，而最近乌克兰对俄罗斯炼油厂发起的无人机袭击可能会加剧石油短缺的问题。第二大OPEC产油国伊拉克自一月来已超OPEC+产量配额，因此将限制石油出口量。需求侧来看，中国经济状况正在好转，可能会在四月进一步支撑油价。 

 

四月关键日期 

4月10新西兰储备银行公布现金利率决定 

410加拿大银行公布利率决定 

410美国公布CPI数据 

415美国公布零售销售数据 

419比特币减半（预计日期） 

424澳大利亚公布CPI数据 

426日本银行公布利率决定 

430澳大利亚公布零售销售数据 


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