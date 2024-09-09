一周展望：美国通胀数据，欧洲央行利率会议，甲骨文财报

下周将发布两项8月份的美国通胀数据，消费者价格数据将在周三公布，生产者价格数据将在周四发布。此外，欧洲央行的利率决议也将在周四揭晓，市场普遍预期将降息25个基点。在公司财报方面，软件公司甲骨文将于周一公布其第一季度财报。而周二，卡马拉·哈里斯和唐纳德·特朗普将首次在电视上正面对决，进行首场总统竞选辩论。

美国大选更新

根据政治事件预测市场PredictIt的最新数据显示，民主党副总统哈里斯与共和党前总统特朗普的首场辩论定于9月10日晚上9点（美国东部时间），即澳大利亚时间9月11日上午11点进行。最新民调显示，哈里斯领先7个百分点，赢得总统职位的概率为55%，而特朗普为48%。

自8月初市场抛售以来，标普500等美国股指已经反弹。虽然投资者迄今似乎对选举民调不太关注，但即将到来的辩论可能成为一个转折点。这场辩论本身提醒大家大选临近，而公众对辩论的反应可能吸引投资者的关注。需警惕在该事件前后市场波动性的潜在飙升。

美国大选民调追踪，2024年7月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

甲骨文第一季度财报

9月9日星期一

分析师预计甲骨文将在2025财年第一季度的每股收益增长12.1%，达到$1.33，而收入预计增长6.5%，达到133亿美元，主要受云服务业务的推动，该业务增长21.2%，达到56亿美元。同时，分析师预测公司将给出第二季度的指引，预计每股收益为$1.49，收入为141亿美元，分别增长11.1%和8.7%。期权市场的定价表明，甲骨文股价（周四收于$142.61，年初至今上涨37%）在财报公布后可能在7.7%的波动区间内上下波动。

甲骨文股价在$145附近面临上方阻力，这一水平接近6月和7月的历史高点，也是最多看涨期权gamma集中的区域。看跌期权的gamma非常轻，表明交易员情绪乐观，押注股价上涨。然而，由于财报发布后隐含波动率可能下降，期权中的gamma和delta水平将显著下滑，导致大量股票可能被抛售。如果财报和指引符合预期或仅略高于预期，股价可能会回落至$125左右的支撑位。

甲骨文股价，2023年12月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美国 8 月 CPI

9月11日星期三

根据经济学家的预估，美国8月消费者价格指数（CPI）预计同比上涨2.6%，低于7月的2.9%。剔除食品和能源等波动性较大的项目后，核心CPI通胀率预计也有所回落，8月预计为3.1%，低于7月的3.2%。从月度来看，8月总体和核心CPI的增幅预计仍为0.2%。

然而，通胀掉期暗示，8月总体CPI可能低于预期，同比仅上涨2.5%，环比上涨0.1%。

周四发布的生产者价格通胀数据将与CPI一起，为分析师和投资者提供线索，帮助预测美联储偏好的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数——在月底可能的表现。

如果周三CPI数据低于预期，可能会让市场感到意外，因为这表明美国名义GDP增长放缓速度快于预期。这反过来可能促使美联储在9月17日至18日的会议上降息50个基点。

降息可能进一步提振英镑/美元（GBP/USD），该货币对似乎正在突破技术性看涨旗形。短期内英镑可能升至约1.33美元，中期内则可能升至更高水平。

英镑/美元，2023年1月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

欧洲央行利率会议

9月12日星期四

市场预计欧洲央行将在周四降息25个基点。此外，市场还预计在12月12日的利率决策会议上可能会再降息一到两次。因此，交易员将密切关注欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在周四利率决议后的新闻发布会中是否会透露任何信号。

这一决定可能会影响欧元/美元汇率。欧元目前在1.11美元左右徘徊，但最近突破了对称三角形形态，相对强弱指数（RSI）呈上升趋势，表明看涨动能增强。如果欧洲央行在未来货币政策立场上保持谨慎态度，并让市场继续猜测，欧元/美元可能会升至约1.12美元，甚至更高。

欧元 / 美元， 2019 年 7 月至今

来源

: PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

关键经济与公司事件

以下是下周主要的经济公告及美国和英国公司财报的安排：

9月9日，星期一

中国 ： 8 月消费者价格指数（ CPI ）、 8 月生产者价格指数（ PPI ）

财报 ：甲骨文（第一季度）， Rubrik （第二季度）

9月10日，星期二

澳大利亚 ： 9 月西太平洋消费者信心指数

中国 ： 8 月出口、进口和贸易余额

德国 ： 8 月 CPI

英国 ： 7 月失业率与平均薪资， 8 月失业救济申请人数变化

美国 ：总统辩论（ ABC 新闻直播）

财报 ： Academy Sports and Outdoors （第二季度）， Dave & Buster’s Entertainment （第二季度）， GameStop （第二季度）

9月11日，星期三

英国 ： 7 月国内生产总值（ GDP ）

美国 ： 8 月 CPI

财报 ： Dunelm （全年）， Oxford Industries （第二季度）， Ricardo （全年）， Trustpilot （半年报）

9月12日，星期四

欧元区 ：欧洲央行利率会议

英国 ：英国央行货币政策报告听证会

美国 ： 8 月 PPI ，至 9 月 6 日的初请失业金人数

财报 ： Adobe （第三季度）， Caleres （第二季度）， Kroger （第二季度）， Renishaw （全年）， Signet Jewelers （第二季度）， Trainline （半年报）

9月13日，星期五

欧元区 ： 7 月工业生产

法国 ： 8 月 CPI

英国 ：消费者通胀预期

美国 ： 9 月密歇根大学消费者信心指数

财报 ：无主要财报发布

注意：虽然我们已仔细核对所有日期以确保其准确性，但上述公告可能会有变动。



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