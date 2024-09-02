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一周展望：ISM数据、博通财报、美国就业报告

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CMC Markets

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Best in-house analyst award (dark version)

02 Sep 2024, 18:30

目录

1. 美国大选更新

2. ISM制造业报告

3. 博通财报

4. 美国就业报告

5. 关键经济与公司事件

 

美国市场将于9月2日星期一因劳动节休市，并将在9月3日星期二恢复交易。然而，假期过后将迅速回归现实，迎接一个重要且繁忙的经济日历，重头戏将是周五上午备受关注的美国8月就业报告。

 

美国大选更新

 

上周，前总统唐纳德·特朗普在博彩市场的胜算下降，与副总统卡马拉·哈里斯的差距拉大。目前看来，股市似乎已经脱离了选举，不再偏向任何一位候选人。然而，这种情况可能会在进入9月后改变，尤其是在9月10日星期二的第一次辩论之后。

美国大选民调跟踪，2024年2月至今

us election

来源PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

ISM制造业报告  

 

9月3日星期二 

预计报告将显示制造业仍处于收缩状态，但8月略有改善，从上个月的46.7上升至47.7。市场过去几个月一直密切关注该行业的数据，本月的数据可能尤为关键，因为有迹象表明美国经济开始放缓。欧元/美元受益于美国数据疲软，并且在达到超买状态后已经巩固，可能继续受益。如果ISM数据弱于预期，而欧元/美元在其20日移动均线附近找到支撑，可能会突破近期高点，向$1.125或布林带的上限进发。

欧元/美元，2023年1月至今

eur/usd

来源：TradingView, Michael Kramer

博通财报 

 

9月5日星期四 

预计博通的每股收益将增长15.4%，达到$1.22，收入激增46.7%至130亿美元。大部分收入增长预计来自其对VMWare的收购。而业务中至关重要的半导体部分预计仅增长6.8%至74亿美元。目前市场预计博通在财报公布后将有7.8%的股价波动。博通股票目前处于关键技术支撑位，每股约$160，如果该支撑位被跌破，股价可能会下探至约$129。此外，已确认的下降趋势表明短期内动能较弱。然而，如果突破这一下降趋势，股价可能会上升至每股约$175。

博通股价，2023年1月至今

broadcom

来源：TradingView, Michael Kramer

美国就业报告  

 

9月6日星期五 

分析师预计8月非农就业人数将增加16万，高于7月的11.4万。同时，失业率预计将从4.3%降至4.2%，平均时薪环比增长0.3%（前值0.2%），同比增长3.7%（前值3.6%）。

VIX 1日指数，2023年1月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

就业报告可能再次更多地影响隐含波动率，而不是实际数据本身及其后续影响。通常情况下，隐含波动率会在非农就业报告发布前一天上升，可以通过VIX 1日指数来跟踪。如果隐含波动率迅速且显著上升，甚至可能在数据发布前一天对股市造成卖压。随着事件风险的消退，VIX 1日指数通常会在报告发布后下跌。这种隐含波动率的下降可能会暂时推高股价，推动股市走高。唯一的例外发生在7月就业报告之后的8月初。然而，即使在那种情况下，市场开盘时VIX 1日指数也大幅下跌，随后再次上升，短暂提振了标普500期货，但随着消息消化，期货价格随后再次走低。

关键经济与公司事件

 

以下是下周即将发布的主要经济公告和公司报告：

星期一

- 英国：8月制造业采购经理人指数（PMI）

 

星期二

- 美国：8月ISM制造业报告

- 财报：Zscaler（第四季度）

 

星期三

- 澳大利亚：第二季度国内生产总值（GDP）

- 加拿大：加拿大央行利率决议

- 财报：Barratt Developments（全年），Copart（第四季度），Dick’s Sporting Goods（第二季度），Direct Line（半年报），Dollar Tree（第二季度）

 

星期四

- 欧元区：7月零售销售数据

- 美国：8月ISM服务业PMI

- 财报：博通（第三季度）

 

星期五

- 欧元区：第二季度GDP

- 美国：8月就业报告

 

注意：虽然我们已仔细检查所有日期以确保其在撰写时的准确性，但上述公告可能会有所变动。


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