欧洲股市：宏观经济数据可衡量不确定性因素影响并提供关键支持

欧洲市场波动性直线飙升

欧洲股市正在回撤，与美国股市拉开了差距。在科技板块的推动下，美国主要股指（标普500指数和纳斯达克100指数）继续高歌猛进，突破历史新高。

欧美股市在波动率指数方面的差距也同样显而易见。2024年7月的欧洲波动率指数从年度低点一路回升，已突破17.5点，增幅超25％。而美国同期的波动率指数并未出现显著回弹，仍然维持在15点以下的最低水平。

法国政局悬念重重，提前大选的决定对法国指数也产生了影响（法国40指数回落至年初水平，与200日简单移动平均线持平），债券也不例外（法国十年期国债收益率已上升近20个基点，风险溢价急剧上升）。

带有ATR（5）的法国40日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

下行趋势不断扩散，程度尚不严重

法国股指面临的紧张局势正在蔓延至其他欧洲股指，但影响程度较轻。欧洲50、西班牙35和德国40指数距离其位于4月低点的中间支撑位仍有一段距离，也尚未接近各自的200日简单移动平均线，也即MMS（200）。

带有MACD的德国40日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

本周调查结果有助于评估市场情绪

贝莱德欧洲分裂指数（Europe Fragmention Index）和Sentix欧元分离指数（Euro Break Up Index）专门衡量欧洲市场的不确定性因素，有助于量化当前的不确定程度，但这两大专题指数目前尚未发布。在此之前，大量宏观调查数据将进行更新，其中部分调查是在市场下行期间进行的，因此可衡量不确定性程度上升对不同经济主体情绪的影响。

带有MACD的欧洲50日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

上述调查包括：欧洲和德国ZEW调查（周二上午11:00公布）、欧洲消费者信心调查（周四凌晨04:00公布）和Flash PMI（周五上午10:00公布）。根据目前的一致预期，虽然近期市场波动剧烈，但各项数据结果均会有所改善。

欧洲股指中需要关注的支撑位

在等待本周宏观经济数据公布、提供更多参考的同时，我们也考察了需要重点监测的支撑位，若股指跌破相关支撑位，可能会加重下行趋势。

35指数的支撑位在10,867/10,819，与次级看涨趋势相近，目前已接近该水平。

50指数距离其支撑位（即4月最低点4,812点）也很接近。

40指数与其最近的支撑位（即4月低点17,795和17,403点）仍有一定距离。

40指数而言，其支撑位为上周最低点7,463点，若指数跌破该点，则将打破MMS（200）。

带有MACD的西班牙35日线图，于2024年6月17日截取自CMC Markets“新一代”交易平台



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