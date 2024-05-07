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美国就业报告和ISM服务业报告即将出炉，为纳斯达克和标普500指数的反弹行情指明道路

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CMC Markets

CMC Markets

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07 May 2024, 16:00

最近几周，股指异常高涨的行情已逐渐式微。

高超买水平已经有所降低或消失殆尽。从每日数据来看，常规价格振荡指标（指数平滑异同移动平均线（MACD）、相对强弱指数（RSI）和随机指标）已脱离超买区域，进入超卖区域，且与长期简单移动平均线或MMS（200）的距离收窄，表明超买情况有所减轻。

市场投资者的满意度有所下降。美国散户投资者协会（AAII）近三次的每周调查结果显示，各散户投资者的多空比例相当均衡。最近几周，美国主动型经理人协会（NAAIM）的经理人持仓指数大幅修正，目前处于年度低点。

极端多头仓位已经回落。波动率（波动率指数—2024年5月）试图在15点上方企稳。此外，看跌期权的数量与看涨期权相当，两者之间的比率趋于平衡，表明回补头寸开始增加。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100指数线图，于2024年5月3日截取自CMC“新一代”交易平台

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从短期来看，几大指数在4月创下低点（美国纳斯达克100指数达到16,970点，美国标普500指数触及4,926点）后企稳，MACD等价格振荡指标纷纷开始越过信号线，在其零线或中性区下方转而向上。从技术角度看，信号线通常预示着潜在或长期看涨趋势。

如果几大指数能够重第一个阻力位（美国纳斯达克100指数为17,820点，美国标普500指数为5,143点），则上行信号有望开始加强。

带MACD振荡器的美国标普500指数线图，于2024年5月3日截取自CMC“新一代”交易平台

macd2

在此背景之下，MACD振荡器中可能出现的买入信号是否会被激活，很大程度上取决于几大股指对今天下午即将发布的两份宏观报告的反应。这两份报告对美国影响重大，一份是下午2:30发布的劳工报告，一份是下午4:00发布的ISM服务业指数报告。

预计这两份报告将为经济活动提供有力的参考价值。4月的劳工报告可能会显示美国新增24.3万个就业岗位，失业率稳定在3.8%。ISM服务业指数可能会反弹至51.8点，连续第16个月处于扩张区域。

市场还将密切关注衡量通胀的各项指标，如果这些指标意外上扬并导致利率再次上升，则股市的短期复苏势头可能会偃旗息鼓。劳动收入可能同比增长4.1%，表明工资存在通胀压力，有望转而推动服务业增长。预计ISM服务业价格指数将继续保持在53.5点的扩张区域。


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