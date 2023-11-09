美债期货价格企稳，是否到了布局的时候？

由于美联储在最新的政策会议声明中出现偏鸽的言论，美国短长期国债收益率均出现顶部回落。国债期货价格企稳反弹，2年期国债期货价格涨至101之上，10年期国债期货价格反弹至108之上。



从2年期与10年期国债期货价格的走势来看，2年期国债价格自今年7月以来整体呈现底部弱势盘整，主要因美联储在这段时间暂停加息。通常情况下，短期货币政策调整对短债的影响更大，例如去年我们看到了美联储非常激进的加息导致了短债收益率的飙升，债券价格大幅度下跌，这导致了长短期债券收益率出现倒挂。



近期长期债券收益率迅速攀升，长债价格下跌幅度远大于短债，长短债收益率倒挂收敛。一方面原因是美联储提出的将高利率维持更久的说法，主要因素在于长期国债拍卖市场惨淡，长债无人问津反映的是当下投资者对于美国政府未来信用的担忧。美国政府的债务在经历了本世纪的三次经济危机后（互联网泡沫、次贷危机、新冠疫情），已经扩大到了33.2万亿美元，政府财政常年赤字。而当下美联储虽然经历了一年多的缩表行动，目前资产负债表规模降至7.87万亿美元，但仍远高于疫情前的水平。在美联储连续加息后，30年期住房抵押贷款利率攀升至7.8%。成屋销售在9月跌破4百万套，创2010年10月最低水平，上一次在达到该水平附近时爆发了次贷危机。





美国2年期国债期货价格 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月9日）



美国10年期国债期货价格 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月9日）



美联储资产负债表

来源：TradingEconomics（11月9日）



美国成屋销售（月度数据）

来源：TradingEconomics（11月9日）



美国30年期住房抵押贷款利率

来源：TradingEconomics

在如今全球央行去美债的洪流中，下一次降息意味着美联储或需要印更多的货币来接盘美债，这有可能使美联储的资产负债表规模超过10万亿。在过去的20年，美国虽然经历了三次危机，但由于领先的科技和强大的军事实力导致全球依旧愿意为美债买单。但美国通过降息加息不断收割全球，这透支了美元信用。按照常理来说，在美国加息周期结束后，紧接着而来的就是降息，而降息导致了国债拍卖利率的降低，导致收益率下降。这一套理论在过去的50年都得到了印证，主要原因还是经济、科技均在这一段时间处于持续上升的过程，而美国又作为各领域的领先国，不愁资本流入。但当下可以看出全球的发展均陷入瓶颈，市场在等待下一次的技术革命，所以今年AI能炒出这么高的热度。而在这个阶段，共同发展就会演化为相互掠夺，所以全球陷入多极化对峙，多地区爆发战争冲突。



美国10年期国债收益率 —— 月线图

来源：Tradingview, CMC Markets（11月9日）

当下美债市场已经演变为买方市场，即使收益率足够高，但投资者担心美联储可能在未来进行更大规模的放水，以及维持更长时间的低利率环境，导致美元汇率的长期大幅度贬值，而收益率可能弥补不了汇兑损失。而短债国债期货价格在降息预期的情况下可能上涨更加明显，汇率还不会出现大幅度贬值。因此，如果要选择的话，对于美国境外投资者而言，美国短债期货可能具有一定的配置价值，毕竟巴菲特也在买短债，避开长期债券。即使美国出现降息，但在信用被进一步透支的情况下，有可能出现长债依旧无人问津，这导致拍卖利率无法下降，长债价格无法上涨。总之一句话，你图他的收益率，他图你的本金。



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