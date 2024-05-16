美国CPI和零售销售数据透露滞胀迹象：股市恐难破高位

美国集中公布宏观经济数据

美国宏观经济数据即将出炉：本周二到周四将陆续公布各项具有重大经济意义的参考数据，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周二公布的干预措施。宏观经济参考数据重点如下：

一方面，最新通胀数据即将揭晓，可能表明通胀进一步加深。据汤森路透的一致预期，2024年四月生产者价格指数将环比增长0.3％，同比增长2.2％；四月CPI可能环比增长0.3％，同比增长3.4％，较上月低10%。

另一方面，即将公布的经济活动数据将透露出经济降温的迹象。根据业内一致预期，今年四月的零售销售将出现0.4％的环比增长，增速达近三月以来最低。周四公布的工业生产指数可能出现0.1％的环比增长，同为三个月来的最低速度。

5月13日至5月19日美国重大数据公布时间，表格于2024年5月13日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

滞胀可能导致股市在短期内陷入停滞

如果数据符合预期，那么通胀加深和经济降温这两大趋势共同表明目前存在一定的滞胀。“滞胀”一词现在的使用频率越来越高，而且根据Google 趋势数据显示，各界对该词的兴趣达到了自2022年11月以来的高位。若滞胀在短期内走强，可能会致使股市难以突破历史和/或年度高点（即技术阻力位）。

带有21日均幅指标（ATR）的美国30指数日线图，于2024年5月13日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

不过，并非所有的预测都会成真，如果数据没有得到证实或未能长期持续，那么这些预测可能会很快消失。展望未来几个月的中期发展，如果从近期油价走势的角度进行分析，可以看出通胀加深的预测可能并不成立：布伦特原油和WTI原油目前的每桶交易价格比4月的年度高点要低10美元左右。

美国一般CPI逐年走势（蓝线，右侧刻度）和WTI原油价格走势（红线，左侧刻度），数据截至2024年4月

资料来源：数据来自美国劳工统计局（BLS）及美国能源信息署（EIA），图表来自圣路易斯联储

地缘政治紧张局势缓解可能推动了油价下跌，进而将有助于全球贸易和全球经济活动的恢复。纽约联储计算的全球供应链压力指数目前为负值，处于2023年6月以来的最低水平。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.